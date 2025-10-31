Ritorna la Box AVT, strenna dell’eccellenza dell’Alta Val Tidone

Dopo il successo dello scorso anno, il Comune di Alta Val Tidone in collaborazione con privati e associazioni promuove anche per le festività natalizie 2025 la Box AVT. “Si tratta di un pacco contenente alcune delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del nostro territorio, particolarmente apprezzata come strenna natalizia – commentano dall’Amministrazione comunale – Lo scopo dell’iniziativa è di far conoscere i nostri prodotti sulle tavole delle feste e allo stesso tempo fare anche beneficenza”. Parte del ricavato della vendita delle box, le cui prenotazioni sono già in fase avanzata, verrà devoluto infatti all’Hospice di Borgonovo Val Tidone.

La box di quest’anno contiene un vasetto di macinato di Nero di Pecorara e uno di riso al tartufo Nero di Pecorara, un cacciatorino di Salumi Grossetti, una caciotta al Nero di Pecorara dell’Azienda Agricola Manfredi e una confezione di Miele dell’azienda Faunamoro. Il costo è di 40 euro compresa la quota di beneficenza e le prenotazioni sono aperte telefonando allo 0523.993706/08.

“Come Amministrazione siamo particolarmente impegnati nella promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze – commentano il Sindaco Franco Albertini e il consigliere delegato Carlo Fontana – La Box AVT è un’altra iniziativa che va in questa direzione, un gustoso biglietto da visita per il nostro territorio, oltre che un buon modo per aiutare la fondamentale opera dell’Hospice. Visto il successo dello scorso anno non solo abbiamo inteso riproporla, ma stiamo pensando di aumentarne il numero”.

