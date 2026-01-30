Ritorno al Futuro, al via il laboratorio intergenerazionale tra studenti e anziani alla CRA Gardenia e Melograno

Prende il via “Ritorno al Futuro”, un progetto intergenerazionale che mette in dialogo studenti della scuola secondaria di primo grado e anziani ospiti della CRA Gardenia e Melograno, creando occasioni di incontro e scambio tra esperienze, linguaggi e visioni del mondo. Il percorso si sviluppa in cinque incontri e nasce per valorizzare la relazione tra generazioni, promuovere invecchiamento attivo e rafforzare il senso di comunità.​

Il progetto coinvolge anziani della CRA, studenti delle classi terze del comprensorio scolastico di Borgonovo e le figure educative e professionali che li accompagnano. Gli appuntamenti, ospitati presso la Casa di Riposo Gardenia, sono guidati e strutturati con momenti di dialogo, attività in piccoli gruppi e approccio esperienziale.​

Il calendario degli incontri prevede cinque appuntamenti dalle 8:30 alle 9:30: lunedì 2 febbraio, mercoledì 4 febbraio, mercoledì 11 febbraio, mercoledì 18 febbraio e mercoledì 25 febbraio.

I temi proposti attraversano aspetti concreti della vita di ieri e di oggi: dal lavoro della terra e i cambiamenti ambientali, ai valori e ai modi di “crescere”, fino ai linguaggi e al tempo libero, dai giochi tradizionali allo smartphone.

L’incontro conclusivo si terrà in primavera, con data da definire, nel giardino della CRA, pensato come momento pubblico di restituzione e condivisione con studenti, anziani, insegnanti, educatori e famiglie, sono previste: presentazione dei lavori, letture brevi (anche in dialetto) e giochi tradizionali condivisi, in collaborazione con il Ludobus Truccioli Monelli.​

I promotori

L’iniziativa è promossa dal progetto Casa Community Lab del Distretto di Ponente dell’Azienda Usl di Piacenza e dal Centro Servizi per il Volontariato – sede di Piacenza, in collaborazione con Consorzio Sol.Co. Piacenza, L’Ippogrifo, MenteViva, Coopselios, Officine Gutenberg, Eureka, Comitati consultivi misti e Fondazione La Ricerca.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy