Ritorno al Futuro, al via il laboratorio intergenerazionale tra studenti e anziani alla CRA Gardenia e Melograno

Prende il via “Ritorno al Futuro”, un progetto intergenerazionale che mette in dialogo studenti della scuola secondaria di primo grado e anziani ospiti della CRA Gardenia e Melograno, creando occasioni di incontro e scambio tra esperienze, linguaggi e visioni del mondo. Il percorso si sviluppa in cinque incontri e nasce per valorizzare la relazione tra generazioni, promuovere invecchiamento attivo e rafforzare il senso di comunità.
Il progetto coinvolge anziani della CRA, studenti delle classi terze del comprensorio scolastico di Borgonovo e le figure educative e professionali che li accompagnano. Gli appuntamenti, ospitati presso la Casa di Riposo Gardenia, sono guidati e strutturati con momenti di dialogo, attività in piccoli gruppi e approccio esperienziale.
Il calendario degli incontri prevede cinque appuntamenti dalle 8:30 alle 9:30: lunedì 2 febbraio, mercoledì 4 febbraio, mercoledì 11 febbraio, mercoledì 18 febbraio e mercoledì 25 febbraio.
I temi proposti attraversano aspetti concreti della vita di ieri e di oggi: dal lavoro della terra e i cambiamenti ambientali, ai valori e ai modi di “crescere”, fino ai linguaggi e al tempo libero, dai giochi tradizionali allo smartphone.
L’incontro conclusivo si terrà in primavera, con data da definire, nel giardino della CRA, pensato come momento pubblico di restituzione e condivisione con studenti, anziani, insegnanti, educatori e famiglie, sono previste: presentazione dei lavori, letture brevi (anche in dialetto) e giochi tradizionali condivisi, in collaborazione con il Ludobus Truccioli Monelli.
I promotori
L’iniziativa è promossa dal progetto Casa Community Lab del Distretto di Ponente dell’Azienda Usl di Piacenza e dal Centro Servizi per il Volontariato – sede di Piacenza, in collaborazione con Consorzio Sol.Co. Piacenza, L’Ippogrifo, MenteViva, Coopselios, Officine Gutenberg, Eureka, Comitati consultivi misti e Fondazione La Ricerca.