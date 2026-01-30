Rugby – Weekend Lyons: al Beltrametti arrivano i Campioni d’Italia

Un altro weekend di passione per le squadre Lyons, prima della pausa prevista per il Sei Nazioni. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del fine settimana a cavallo dei giorni della Merla.
Domenica di passione per i colori bianconeri, con la Prima Squadra che ospita i Campioni d’Italia di Rovigo al “Beltrametti”. Dopo due vittorie consecutive i ragazzi di Paoletti vogliono continuare a stupire, anche di fronte a una delle migliori formazioni del lotto. Appuntamento per le ore 14.00 di domenica nella nostra casa per questa attesissima sfida.
Prima giornata di ritorno anche per la squadra Cadetta in Serie B: il giro di boa propone la trasferta sul campo del Ghial Fiumicello, neopromossa all’8° posto in classifica. I Leoni sono ancora a secco di vittorie nel 2026, e vogliono sbloccarsi per iniziare a risalire la classifica. Calcio d’inizio fissato alle 14.30 di domenica presso il Campo “Menta” di Brescia.
Il sabato bianconero sarà dedicato alle giovanili, a partire dal big match delle 14.30 che andrà in scena al “Beltrametti 2”. L’Under 18 Emilbanca ospita il Parabiago capolista e imbattuto nel Campionato Nazionale: una sfida proibitiva per i Leoni, che non scendono comunque in campo battuti.
Sempre sabato, ma in trasferta, in campo anche l’Under 16, che fa visita al Colorno dopo la bella vittoria sui Cavalieri Prato di domenica scorsa. In caso di vittoria i Leoni possono risalire ancora la classifica e superare i parmensi: appuntamento per le ore 17.00 al Centro Sportivo di Colorno.
Alla stessa ora, ma sul campo di casa della Sede Lyons, andrà in scena la medesima sfida per la categoria Under 14, con i Leoncini pronti a sfidare i biancorossi sul proprio campo.
Giornata in trasferta anche per le squadre del Minirugby, che sabato scenderanno in campo alla Cittadella del Rugby di Parma e a Noceto per due Festival, rispettivamente con le categorie Under 8/10 e Under 12.