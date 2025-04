Rivolta alle Novate, il direttore del carcere: “Il personale ha agito con la massima prontezza, ora situazione serena” – AUDIO

“E’ stata una situazione che sicuramente ci ha scosso, però il personale ha agito nel con la massima prontezza, tutto è rientrato in in pochissimo tempo. Quindi ci tengo anche a rassicurare il territorio. E’ stato tutto prontamente portato in sicurezza anche grazie al provveditorato regionale e al trasferimento di tutti i detenuti che sono stati coinvolti. Quindi la situazione è regolare, sono imprese regolarmente tutte le le attività, quindi insomma siamo abbastanza sereni da questo punto di vista”.

Sono le parole del direttore della Casa circondariale Andrea Romeo. Romeo ha commentato la rivolta che martedì scorso otto detenuti hanno inscenato alle Novate.

Sul posto sono intervenuti agenti da Parma, Ravenna e Rimini che hanno preso in consegna gli otto detenuti per poi trasferirli in diversi penitenziari.