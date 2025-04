Rivolta al carcere delle Novate, otto detenuti danno fuoco ai materassi e si barricano: bloccati e trasferiti

AGGIORNAMENTO – E’ tornata la tranquillità all’interno del carcere delle Novate, dove questa mattina alcuni detenuti hanno dato il via a una rivolta. Erano da poco passate le 11 quando otto detenuti hanno dato alle fiamme alcuni materassi. Le fiamme sono divampate in fretta creando un rogo che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno estinto il rogo per poi lasciare subito il penitenziario. A quel punto sono entrati in azione gli agenti della polizia penitenziaria che hanno iniziato a fronteggiare gli otto detenuti. Questi, nel frattempo, si erano barricati all’interno dell’ala di una sezione. Considerata la situazione, è intervenuto il reparto della penitenziaria chiamato in causa proprio in queste situazioni delicate. Gli operatori hanno raggiunto a uno a uno i detenuti riottosi e dopo averli chiusi all’interno di una cella li hanno poi accompagnati all’ingresso del carcere.

Sul posto sono intervenuti agenti da Parma, Ravenna e Rimini che hanno preso in consegna gli otto detenuti per poi trasferirli in diversi penitenziari.

Pare che gli otto abbiano deciso di iniziare questa rivolta per protesta, dopo che uno del loro gruppo è stato ristretto in isolamento.

Una rivolta è in corso da questa mattina all’interno del carcere di Piacenza.

Al momento non si hanno i dettagli, ma pare che gli agenti della polizia penitenziaria stiano fronteggiando in queste ore dei disordini in un’ala del penitenziario delle Novate, intervenendo in tenuta antisommossa.

Pare inoltre che siano in arrivo rinforzi da altre città. Al momento non si sa ancora se vi siano feriti. In mattinata erano intervenuti anche il 118 e i vigili del fuoco per un principio di incendio, ma il loro intervento successivamente non si era reso più necessario.

