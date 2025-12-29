Roberto Guasco lascia Rivergaro e approda a Bobbio alla guida del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri

Dopo quasi 20 anni entusiasmanti ed intensi, passati alla guida della Stazione Carabinieri di Rivergaro, il Luogotenente C.S. Roberto Guasco è stato destinato al comando del NORM (Nucleo Operativo e Radiomobile) della Compagnia Carabinieri di Bobbio.

Roberto Guasco lascia Rivergaro e approda a Bobbio

Un incarico che lo porta ad assumere la veste di referente per l’attività di polizia giudiziaria dell’Arma, nell’ambito di un territorio estremamente vasto, che comprende ben 17 comuni. E’ alle articolazioni che saranno poste alle dipendenze del Luogotenente Guasco, ovvero Aliquota Operativa e Aliquota Radiomobile che sono affidati, rispettivamente, compiti investigativi di ampio respiro e di pronto intervento, sull’intero territorio della Compagnia di Bobbio.

Il 28 dicembre, infatti, è stato l’ultimo giorno di servizio del Luogotenente C.S. Guasco al comando della Stazione di Rivergaro. Una Stazione che lo ha visto per tanti anni instancabile protagonista di importanti operazioni di servizio, ma anche un sicuro e qualificato punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni del territorio di competenza che, giova precisarlo, comprende oltre al comune di Rivergaro, anche i comuni di Travo e Gossolengo. Anni nei quali la professionalità e la competenza del Luogotenente Guasco hanno consentito di accrescere la percezione della sicurezza nei cittadini e, allo stesso tempo, hanno favorito il nascere di sentimenti di reciproco affetto che, certamente, non finiranno con il suo trasferimento. Un trasferimento che, non a caso, lo pone al comando di una struttura articolata che gli consentirà, tra le altre cose, di continuare a svolgere attività di polizia giudiziaria anche in quei territori che, per tanti anni, lo hanno visto impegnato nella veste di comandante di Stazione.

Il nuovo incarico rappresenta, dunque, un importante traguardo ma anche una inedita e avvincente sfida per il Luogotenente C.S. Guasco, sottufficiale di indubbie qualità e dall’elevato senso del dovere. Un attaccamento al dovere e all’Istituzione, di cui ha dato costantemente prova sin dal suo arruolamento e che, nel tempo, gli è valso l’apprezzamento la stima di colleghi e superiori, il titolo di Commendatore della Repubblica e la premiazione come miglior Comandante di Stazione consegnata dalle mani del Presidente della Repubblica.

54 anni, originario di Savona, è entrato nell’Arma dei Carabinieri nel 1991 come carabiniere effettivo e poi, vincitore di concorso, ha frequentato dal 1995 al 1997 la Scuola Allievi Marescialli. Nel corso della sua lunga e brillante carriera, ha sempre svolto incarichi di carattere prettamente operativo, che lo hanno costantemente visto impegnato sulla “strada” dove, sorretto da grande competenza, coraggio e senso di giustizia, ha saputo guadagnarsi il rispetto di tutti i cittadini compresi coloro che, avendo commesso reati o trovandosi in situazioni ai limiti della legalità se lo sono trovati, loro malgrado, di fronte.

Una corale attestazione di stima che, da ultimo, verrà sugellata anche dalla cittadinanza onoraria concessagli dal comune di Gossolengo, che si aggiunge a quella già concessagli a suo tempo dal comune di Rivergaro.

Il comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Pierantonio Breda, nell’augurare al Luogotenente C.S. Roberto Guasco un buon lavoro nel nuovo e prestigioso incarico, ha sottolineato: “Il Luogotenente Guasco è un ambito e unanimemente riconosciuto riferimento sul territorio, il nuovo incarico gli consentirà di mettere a beneficio di un territorio più vasto la sua straordinaria esperienza, senza perdere il legame operativo con i Comuni in cui è stato tanto apprezzato in questi anni“.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy