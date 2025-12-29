Ladri in azione durante le feste, tentato furto alla Besurica con i proprietari all’interno

Tentato furto alla Besurica, ladri cercano di entrare in una villetta con i proprietari all’interno, I malviventi, nella serata del 28 dicembre, hanno forzato la porta nonostante le luci accese nell’abitazione, una volta scoperti dal padrone di casa sarebbe fuggiti nei campi. Sul posto sono arrivati i Carabinieri.
Domenica sera sono state diverse le segnalazioni nella zona sudovest di Piacenza. Gli abitanti di via Morigi infatti hanno chiamato le forze dell’ordine notando la presenza sospetta di un furgone con a bordo tre persone con il volto coperto. Potrebbero essere le stesse persone che poi hanno cercato di compiere il furto alla Besurica.