Roberto Vannacci a Piacenza, Berra (Pd Piacenza): “Visione molto conservatrice, contrari alle sue tesi” – AUDIO

Roberto Vannacci a Piacenza,si è tenuta quest’oggi presso la sede del Partito Democratico piacentino la conferenza stampa indetta dal partito per commentare l’arrivo in città del generale per la presentazione del suo libro.

Roberto Vannacci a Piacenza la posizione dei DEM

Durante la conferenza i dem hanno tenuto a ribadire la contrarietà alle tesi sostenute dal generale ritenute fuori dal tempo e talvolta anche discriminatorie e pericolose. Sempre secondo gli esponenti del Partito Democratico “Le parole scritte da Vannacci sulle donne, omosessuali e stranieri sono fintamente vittimistiche e invocano un diritto a calpestare le differenze in nome di una presunta libertà di poter fare quello che si vuole, indipendentemente dalla sensibilità altrui e dalle differenze di ogni individuo. Il fatto, ad esempio, che Vannacci incolpi il politicamente coretto per l’inappropriatezza di termini come “frocio” finocchio” e “ricchione” la dice lunga sul concetto di rispetto che il libro mira a divulgare“.

Audio intervista al Segretario Provinciale del Pd Carlo Berra

Il Segretario Carlo Berra

“Un incontro in cui siamo entrati nel merito, facendo alcune valutazioni sulle esternazioni, sui pensieri esposti da questo personaggio (n.d.r.Roberto Vannacci)– spiega Carlo Berra Segretario Provinciale del Pd – nel suo libro e durante i suoi incontri in giro per l’Italia, propone una visione molto conservatrice, cercando di demonizzare quei processi di cambiamento e di trasformazione che sono intervenuti nella nostra società negli ultimi decenni a tutti i livelli, ma nello specifico nel campo dei diritti civili e dei diritti umani”.

Roberto Vannacci a Piacenza le proteste in alcune città

“In alcune città ci sono state delle manifestazioni di protesta – ancora Berra – le posizioni del Generale Vannacci, che sono assolutamente legittime. Siamo in democrazia anche se chi promuove queste iniziative tende a fare del vittimismo, parla di politicamente corretto, di pensiero unico, la verità è che non esiste un pensiero unico, si tratta di un confronto di idee, quelle proposte dal Generale Vannacci sono molto vicine a quelle del centro destra che attualmente governa il nostro paese”.

Le critiche e il parlarne molto, favoriscono le vendite del libro?

“Non credo che parlarne promuova le vendite del suo libro – specifica Berra – io credo che si possa essere in dissenso con le sue esternazioni, viviamo in un paese democratico dove ci sono molto persone che si riconoscono nel suo modo di pensare, ma anche di altre nel centro sinistra e non solo che invece ritengono che certi valori e certe problematiche contrarie al pensiero di Vannacci, debbano essere difese con determinazione”.

Roberto Vannacci a Piacenza, possibili contestazioni?

“Noi non contestiamo la sua presenza – spiega Berra – siamo ripeto in democrazia, magari ci sarà qualche gruppo che andrà a contestarlo davanti al President qui a Piacenza”.

Vannacci in politica?

“La sensazione che possa avere uno sbocco in politica è forte – indica Berra – iniziative come questa che gira l’Italia non nascono a caso, qualcuno parla di contatti con la lega, nessuno critica la sua scelta, l’unico appunto è che un Generale dovrebbe essere prudente nelle sue esternazioni”.

Gli intervenuti alla conferenza

Alla conferenza stampa oltre al segretario provinciale Carlo Berra è intervenuta anche Nadia Maffini, coordinatrice della Conferenza Donne Democratiche ribadisce: “Le donne democratiche di Piacenza ritengono necessario e doveroso sollevare l’attenzione non tanto verso il generale Vannacci ed il suo libro fenomeno, quanto sull’impostazione culturale che emerge dall’ analisi del libro. Da lì prende forza e risalto rinnovato la lotta culturale, ben lontana dall’essere conclusa, che le donne portano avanti da un secolo almeno;paradossalmente le aiuta a riaffermare la loro e la posizione di tutte le minoranze”.

Oltre a ciò i dem avanzano dubbi, tramite il segretario dei Giovani Democratici Andrea Capellini, anche sull’opportunità di invitare il generale a Piacenza: “Siamo allibiti dalla decisone di dare convintamente spazio alle teorie complottistiche, misogine, omotrasfobiche e antiscientifiche di Vannacci”.