Rossetti Market festeggia i 40 anni con due serate. Il 12 settembre ““Voglio Tornare negli Anni 90” e il 13 con gli artisti di Zelig e Colorado Cafè

“Rossetti Market festeggia 40 anni e propone due serate da non perdere. Si parte venerdì 12 settembre con il live show “Voglio Tornare negli Anni 90”. Sabato 13 settembre spazio invece alle risate con gli artisti di Zelig e Colorado Cafè, sapori del territorio, estrazione dei premi del concorso “Quest’Anno vinci tu”, fuochi d’artificio e DJ Set.

Gli eventi si tengono nel piazzale di Rossetti Market, in via Emilia Est 1388 ad Alseno. Collegamenti in diretta su Radio Sound sabato 13 a partire dalle 16,30.

Il programma completo

