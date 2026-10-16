Ruba cosmetici e nasconde le confezioni, 22enne incastrato dalle telecamere e denunciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Rivergaro hanno denunciato un giovane di 22 anni, residente nella provincia di Piacenza, ritenuto presunto responsabile di un furto aggravato di prodotti cosmetici del valore complessivo di circa 200 euro, commesso l’8 ottobre 2026 in un supermercato di Rivergaro.

Confezioni vuote di cosmetici nascoste dietro i pacchi di farina

L’attività investigativa è iniziata a seguito della segnalazione del personale dell’esercizio commerciale che, durante le operazioni di sistemazione della merce sugli scaffali, aveva notato alcune confezioni di cosmetici vuote, nascoste dietro pacchi di farina.

Insospettiti dall’accaduto, i responsabili del supermercato hanno esaminato le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza, mettendole a disposizione dei carabinieri della stazione di Rivergaro.

Le immagini delle telecamere ricostruiscono il presunto furto

Dall’analisi dei filmati, i militari hanno individuato un giovane che, dopo aver prelevato alcune creme per il viso dal reparto profumeria, le avrebbe estratte dalle rispettive confezioni, occultandole nelle tasche dei pantaloni e sotto la camicia che indossava. Avrebbe poi nascosto gli involucri vuoti tra i pacchi di farina esposti in un’altra corsia del supermercato.

Dopo il furto avrebbe aiutato la nonna a imbustare la spesa

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri attraverso l’analisi delle immagini hanno consentito di identificare il presunto autore del furto e di procedere nei suoi confronti perché, dopo aver asportato le creme, il giovane si era recato alla cassa per aiutare un’anziana signora a imbustare la spesa, circostanza che non è passata inosservata agli investigatori.

Il ragazzo è stato riconosciuto perché in passato aveva lavorato presso un bar della zona e perché la donna aiutata alla cassa era, sua nonna, ignara del furto appena commesso dal nipote.

Recuperati e restituiti i cosmetici del valore di 200 euro

I prodotti sottratti, per un valore complessivo di circa 200 euro, sono stati recuperati e restituiti agli aventi diritto.