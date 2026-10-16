Al culmine della rissa accoltella il rivale alla schiena, intervengono i carabinieri: bloccato 48enne

Nella serata di lunedì 12 ottobre, intorno alle ore 23:30, i Carabinieri della Stazione di Rivergaro sono intervenuti presso un bar situato nella frazione di Quarto, dove era in corso una violenta colluttazione tra due cittadini stranieri, di 48 e 50 anni, della stessa nazionalità.

Lite per la vendita di un autocarro, 48enne avrebbe colpito il connazionale alla schiena

Secondo quanto ricostruito dai militari di Rivergaro, il litigio sarebbe scaturito da questioni economiche legate per la vendita di un autocarro e sarebbe successivamente degenerato in un’aggressione.

Durante la colluttazione, il 48enne avrebbe estratto un coltello da cucina, con una lama lunga circa 20 centimetri, che aveva portato con sé da casa, colpendo alla schiena il connazionale, il quale avrebbe tentato di allontanarsi per sottrarsi all’aggressione.

Coltello recuperato e sequestrato dai Carabinieri

Al termine dell’episodio, l’aggressore avrebbe lanciato il coltello in un parcheggio adiacente al locale, ma l’arma è stata successivamente rinvenuta e sequestrata dai carabinieri intervenuti, al termine delle ricerche effettuate nell’area.

Ferito trasportato all’ospedale di Piacenza: prognosi di 15 giorni

La vittima è stata accompagnata presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Piacenza, dove i sanitari le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Denunciato un 48enne per lesioni aggravate e porto ingiustificato di armi

Nella mattinata di ieri, al termine degli accertamenti, il 48enne, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.