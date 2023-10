Rubano una borsa da 1600 euro da un negozio in centro, denunciati un uomo e una donna

Nella giornata di ieri le Volanti della Polizia di Stato hanno intensificato i controlli contro i reati predatori, denunciando complessivamente sei persone.

Un uomo ed una donna sono stati denunciati nel pomeriggio di ieri per furto aggravato, in quanto sospettati di aver rubato una borsa del valore di circa 1600 euro da un negozio del centro storico, approfittando di un momento in cui nell’esercizio commerciale c’era un grande afflusso di clienti.

Inoltre, nella medesima nottata veniva rintracciata in via Alberoni una donna con a carico numerosi precedenti, che veniva denunciata in quanto inottemperante al provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Piacenza.

Da ultimo, in via Colombo veniva fermato un veicolo sospetto che ripartiva ‘sgommando’ da un locale della zona. Fermato il mezzo, risultava che il conducente guidava senza patente perché revocata e senza assicurazione, procedendo all’irrogazione delle sanzioni ai sensi del codice della strada anche con l’ausilio della Polizia Locale, nonché al sequestro amministrativo del veicolo.