Volley, Serie B1 – Everest da capogiro: con Ozzano arriva la vittoria al tiebreak

Sfida infinita per l’Everest MioVolley che, avanti di due set, subisce la rimonta di un arrembante Fatro Ozzano, rischia di vedersi sfilare la vittoria ma la arpiona in un tiebreak che si chiude soltanto sul ventuno a diciannove dopo due ore e mezza di gara. Gara che vale due punti per la classifica ma soprattutto una grande iniezione di adrenalina.

Il MioVolley scende in campo con Colombano e Nonnati in diagonale, Cornelli e Scarabelli bande, Guaschino e Negri centrali con Fizzotti libero.

La cronaca

Avvio convincente dell’Everest che attacca con Cornelli e trova un punto dalla linea dei nove metri con Negri (7-3): è timeout per le ospiti sul punteggio di 9-3. Ozzano recupera terreno ma al giro di boa sono sempre le biancoblu avanti (12-9): qualche imprecisione di troppo spinge però in avanti le bolognesi con il primo stop richiesto da coach Mazzola sul quindici pari. Cornelli e un muro di Colombano riportano avanti il MioVolley (18-15), Scarabelli scaglia a terra il pallone del 22-17, l’Everest arriva al 25-18 senza altro sussulti.

Ad aprire il secondo parziale è un muro di Nonnati con le biancoblu a condurre le operazioni (6-3). Scarabelli chiude una diagonale strettissima (11-4). Come nel primo set il MioVolley rallenta la sua corsa sbattendo contro il muro avversario (16-12): serve qualche scambio per ritrovare lo smalto giusto (19-14), entra in campo Naddeo (20-16), all’esordio in categoria, con Guaschino a segno (22-17). Il finale sorride alle padrone di casa: il 25-20 è firmato Negri.

Ozzano inizia la rimonta

Ancora un muro, questa volta di Colombano ad aprire il terzo set (3-3). Negri si arrampica in cielo per il punto successivo, Naddeo trova un ace (5-3) con il timeout comandato dalle ospiti (7-3). Ozzano prova a rimettersi in scia (10-8) e ritrova la parità (10-10). Torna in campo Cornelli con le bolognesi avanti (12-14) e coach Mazzola che ferma il gioco: le ospiti attaccano con maggior convinzione (14-17) e costringono l’Everest ad inseguire (16-21). Nedeljkovic rileva Negri per un finale accesissimo: il MioVolley annulla quattro palloni set ma è fatale la palla del 21-25.

Ozzano riprende da dove aveva interrotto mettendo in crisi la difesa biancoblu (0-3), subito timeout per destarsi dal torpore ma le ospiti mantengono il controllo (2-7). L’Everest cambia in cabina di regia con l’ingresso di Bianchini, secondo esordio in B1 della serata, ma le percentuali in attacco avversarie restano alte (3-11): serve una scossa per rientrare in partita, arriva da Nonnati che infila tre punti (10-12), Bianchini pareggia con un ace (12-12). Ozzano non resta a guardare (12-15) con la ricezione MioVolley in difficoltà (14-19): la formazione ospite insiste, non molla e si prende il tiebreak, nonostante l’ingresso di Ducoli per il terzo esordio della serata.

Tiebreak da infarto

Avvio sprint nel set breve per Fatro, per il MioVolley è buio pesto (0-4), il primo punto è di Guaschino (1-5) ma al cambio campo la situazione è ancora piuttosto complessa (3-8). Il MioVolley si aggrappa all’orgoglio (6-9) e lancia la rimonta (10-12): Ozzano conduce 11-14 ma qui l’Everest si ricompatta, non lascia più cadere un pallone e spinge la partita oltre i quindici punti: dopo un continuo susseguirsi di emozioni arriva l’attacco del 21-19 che chiude definitivamente la contesa.

EVEREST MIOVOLLEY-FATRO VOLLEY OZZANO 3-2

(25-18; 25-20; 21-25; 16-25; 21-19)

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 8, Bianchini 1, Nonnati 15, Cornelli 15, Scarabelli 14, Naddeo 4, Ducoli, Negri 14, Guaschino 9, Nedeljkovic, Fizzotti (L). NE: Moretti, Passerini (L). All. Mazzola

FATRO VOLLEY OZZANO: Bondavalli 1, Monaco 10, Ghiberti 2, Ferrari 14, Casini 29, Ndiaye 4, Pedrazzi 9, Carnevali 3, Righi (L). NE: Coco, Pavani. All. Turrini-Mariotti

Serie C – Derby vittorioso per il Busa Trasporti

Il Busa Trasporti apre la stagione in serie C con un derby vittorioso sul campo della Volley Academy Piacenza. Le ragazze di coach Leggeri superano le avversarie in tre set mettendo a referto i primi punti stagionali nella sfida del sabato pomeriggio che vede l’esordio assoluto in categoria di Francesca Signorino.

Il MioVolley apre il campionato con Bonelli e Boselli in diagonale, Cordani e Galibardi bande, Bossalini e Bertolamei al centro, libero è Bontempi.

La cronaca

La partita si apre punto a punto fino al dodici pari: sblocca la situazione Boselli che si rende piuttosto efficace dalla linea dei nove metri spingendo in avanti lo score in favore del MioVolley. Il set si chiude senza altri cambi di inerzia sul 16-25.

Secondo set con il Busa Trasporti che spinge già dalle fasi iniziali, questa volta è Cordani a fare male alla ricezione avversaria, nel finale entra in campo la 2008 Francesca Signorino, centrale in forza alla formazione Under 16 MioVolley.

Il terzo parziale sembra seguire la stessa falsariga del precedente: il Busa Trasporti conduce fino al 15-20 quando è la Volley Academy a riportarsi sotto fino al venti pari. Sul 23-24 tutto si ribalta con la VAP a passare 25-24: grande punto per le biancoverdi per la parità, è Bossalini a regalare i tre punti al MioVolley.

MPM VOLLEY ACADEMY-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 0-3

(16-25; 13-25; 25-27)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Boselli, Cordani, Galibardi, Bertolamei, Bossalini, Signorino, Bontempi (L). NE: Bricchi, Ferri, Martino, Mozzi, Zucchi, Burzoni (L). All. Leggeri-Parenti