Rugby – German Fernandez in visita al progetto Omnia: “Un onore e un momento di confronto importante”

È con grande soddisfazione ed un pizzico di orgoglio che, giovedì scorso, lo staff e i giocatori di OMNIA Rugby hanno ricevuto la visita di German Fernandez, Direttore dell’Alto Livello Giovanile FIR.

Uomo di campo, uomo di Club e allenatore di livello internazionale, German, dopo aver assistito attentamente agli allenamenti delle nostre U15 e U17, si è trattenuto con gli allenatori in un ampio intervento in cui ha messo a disposizione tutte le sue competenze, dal rugby di base all’alto livello.

Ha inoltre illustrato come intende implementare il nuovo sistema di formazione sottolineando come la Federazione sia determinata a lavorare fianco a fianco con i Club fornendo loro gli strumenti per far crescere sia tecnici che atleti.