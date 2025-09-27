Rugby – I Lyons trionfano nel primo turno di Coppa Italia

Lyons giovani, coraggiosi e determinati: la ricetta della vittoria su Biella e tutta qui. In inferiorità numerica e sotto nel punteggio a 10’ dalla fine, i Leoni hanno ruggito ribaltando il risultato e conquistando una bella e sofferta vittoria per aprire al meglio la stagione. 31-18 il finale al Beltrametti, con le quattro mete segnate da Via, Franzoso, Moretto e Cutler a dare ai bianconeri anche il punto di bonus offensivo e il trofeo intitolato al dirigente bianconero Gianni Salerno.
I Lyons iniziano al meglio il loro cammino in Coppa Italia, portandosi in vetta al Girone 2 con questa vittoria. Un risultato ancor più rimarchevole avendo portato ben 12 giocatori Under 23 e ben 5 esordienti assoluti dal vivaio (Russo, Seminari, Camero, Baas, Solari). Nella seconda giornata i bianconeri faranno visita al Parabiago domenica 5 ottobre, mentre la prossima gara al Beltrametti sarà domenica 19 ottobre per la seconda giornata di campionato contro le Fiamme Oro.
Sitav Rugby Lyons v Biella Rugby Club 31-18 (14-12)
Marcatori: p.t. 5’ m Via A tr Russo (7-0), 14’ m Franzoso tr Russo (14-0), 28’ m Ledesma (14-5), 40’ m Vecchia tr Wentzel (14-12). ST: 69’ cp Wentzel (14-15), 73’ cp Wentzel (14-18), 75’ m Moretto tr Camero (21-18), 79’ m Cutler tr Camero (28-18), 82’ cp Camero (31-18)
Sitav Rugby Lyons: Pasini; Franzoso, Calosso, Conti (60’ Seminari), Solari; Russo (44’ Camero), Via A (44’ Colombo); Moretto (cap), Bance (50’ Baas), Perazzoli (55’ Bottacci); Cissè, Cutler; Horgan (69’ Salerno), Scatigna (58’ Moretti), Libero (36’ Borghi, 67’ Scatigna) All. Matenga, Solari
Biella Rugby Club: Morel (62’ Protto); Negro, Foglio Bonda (56’ Loro), Cruciani, Dapavo; Wentzel, Dabalà (41’ Besso); Gonella, Zucconi, Mondin (51’ Barilli); De Biaggio, T. Ouattara (51’ L. Loretti); Vecchia (41’ Maina), J.M. Ledesma (51’ Casiraghi), De Lise (cap.) (51’ M. Ouattara). All. Benettin
Cartellini: 72’ giallo a Scatigna (Sitav Rugby Lyons)
Calciatori: Russo 2/2 (Sitav Rugby Lyons), Camero 3/4 (Sitav Rugby Lyons) Wentzel 2/3 (Biella Rugby Club)
Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 5 ; Biella Rugby Club 0
Player of the Match: Ethan Cutler (Sitav Rugby Lyons)