Rugby – Il derby è biancorosso: Piacenza batte Parma 22-10

Domenica 11 gennaio 2026, in un pomeriggio dal clima insolitamente mite, lo stadio Beltrametti di Piacenza ospita il sentito derby emiliano tra Piacenza Rugby e Parma, le prime due squadre del girone 2 di Serie A2. L’evento è arricchito da un prepartita emozionante con oltre 100 bambini coinvolti nei progetti di minirugby del club, simbolo dell’impegno sociale e sportivo della società biancorossa.

Dopo la pausa natalizia, il Piacenza torna in campo con diversi giocatori recuperati dagli infortuni. La gara è intensa e molto fisica: Piacenza passa subito in vantaggio con un calcio piazzato di Sounders e poi con una meta di J. Guerra, chiudendo il primo tempo però sotto 8-10 a causa di una meta parmense allo scadere.

Nella ripresa i biancorossi alzano il ritmo e dominano soprattutto nelle fasi statiche. J. Guerra realizza altre due mete, tutte nate da drive efficaci da touche, mentre Sounders è preciso nelle trasformazioni. Non mancano infortuni importanti da entrambe le parti e qualche episodio arbitrale discusso, ma Piacenza mantiene il controllo e chiude l’incontro sul 22-10.

La vittoria vale non solo il primo posto solitario in classifica, con tre punti di vantaggio su Parma, ma soprattutto una forte iniezione di fiducia e consapevolezza. Il coach Forte elogia la disciplina, la concentrazione e la piena esecuzione del piano di gioco, sottolineando la superiorità dimostrata nei punti chiave del confronto. Ora l’attenzione si sposta alla trasferta di Milano, da affrontare senza sottovalutazioni ma con la certezza dei grandi margini di crescita della squadra.

PIACENZA RUGBY – RUGBY PARMA 22-10

PIACENZA RUGBY: Cisint (27’st Manciulli), Essien (22’st Sotelo), Misseroni, Guerra B. (39’st Ravilli D.), Bertorello, Biffi, Saunders, Cornelli, Savi, Lekic (22’st Marazzi), Chiappini, Melegari (38’st Bonatti), Dapaah (10’st Greco), Guerra J., Lovotti. All: Forte C.

RUGBY PARMA: Sorio, Abdelaziz (25’st Mussi), Pagliarini (25’st Dorni), Manfrini, Bianconcini, Paternieri, Colla, Manni, Andreoli, Mordacci, Sharku, Gerosa (35’st Pop), Kakaliashvili (22’st Morelli), Calì (22’st Barbo). All: Frati F.

Marcatori: 2’ cp Saunders (3-0); 15’ mt Guerra J. (8-0); 24’ cp Paternieri (8-3); 40’ mt Andreoli tr Paternieri (8-10); secondo tempo: 3’ mt Guerra J. tr Saunders (15-10); 33’ mt Guerra J. tr Saunders (22-10)–

