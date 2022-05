Rugby Lyons, gli appuntamenti del weekend bianconero: U15 contro Imola

L’ultimo weekend di maggio per Rugby Lyons significa Festa del Rugby, l’inizio dell’estate piacentina. Ma le attività sul campo non si fermano, con gli ultimi colpi della stagione per le giovanili bianconere. Andiamo a scoprire gli appuntamenti dei Leoni in questo weekend.

Ultima partita ufficiale della stagione per l’Under 17 di Dadati e Dimilito, che ospita il Romagna RFC sul “Beltrametti 2” nella giornata di domenica. Una stagione lunghissima quella dei giovani Leoni, che dopo la beffa del mancato accesso al Girone Elite hanno saputo non mollare e proseguire con un ottimo percorso nel Girone Regionale. Si chiude con una partita in casa, che può regalare l’ultima gioia dell’anno.

Sfida casalinga anche per l’Under 15 dei Lyons, che ospita l’Imola Rugby alle 18.00 di sabato. L’amicizia tra le due squadre si rinsalda con quello che si spera essere un bel pomeriggio di rugby, a cui seguirà un ottimo terzo tempo.

Infine, appuntamento con il Torneo Farnese di Colorno per il nostro Settore Propaganda: l’Under 13 scenderà in campo nel pomeriggio di sabato, mentre le Under 7, 9 e 11 saranno impegnate domenica.