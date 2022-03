Rugby Lyons, il programma del weekend bianconero: Top10 contro Colorno

Questo weekend segna l’inizio della primavera, la stagione migliore per divertirsi giocando a rugby. Lo sanno bene le nostre squadre, che dopo un inverno travagliato sono tornate ad assaggiare il campo con continuità e ottimi risultati. Andiamo a scoprire gli appuntamenti in programma questo fine settimana per i Rugby Lyons.

Il Peroni TOP10 mette in scena un nuovo capitolo della rivalità tra Colorno e Rugby Lyons, con il “Derby del Po” che torna ad infiammare le tifoserie all’HBS Stadium. Prova di maturità per i Leoni di Garcia e Orlandi, che dopo essere tornati alla vittoria contro il Mogliano vogliono riprendere a marciare come fatto nel girone di andata. Di fronte la squadra rivelazione del campionato, battuta nella sfida del Beltrametti e vogliosa di vendicare quello smacco. Appuntamento per le ore 15.00 di domenica, con la partita che sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Eleven Sports.

Squadra cadetta

La squadra Cadetta ha iniziato al meglio il proprio percorso nel Girone Promozione di Serie C, con due vittorie nelle prime due giornate, ma ora è di fronte alla prova della verità. Poco meno di un mese fa i Leoni di Davide Baracchi uscirono sconfitti dal confronto con il Rugby Pieve, e ora hanno la possibilità di rifarsi. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di domenica a Pieve di Cento.

Le squadre under

Torna in campo l’Under 19 di Bergamaschi e Paoletti, che riparte da una sfida al Rugby Colorno in trasferta. Per i giovani leoni si annuncia una sfida durissima, contro una squadra che ha già battuto i bianconeri in maniera netta nella prima fase. L’appuntamento è per le ore 11.30 di domenica.

Lunga trasferta per le nostre Pantere Lyons, che sono attese dalla tappa di Coppa Italia Femminile in programma a Firenze. Dopo l’ottima prova fornita nell’ultimo appuntamento, un’altra occasione per crescere come gruppo e divertirsi per le nostre ragazze.

Scende in campo anche l’Under 15, che ospita al Beltrametti 2 i propri omologhi del Rugby Modena nella mattinata di domenica.

Infine, ritorno in azione anche per il Settore Propaganda, che con le Under 7, 9 e 11 prenderà parte alla Festa del Rugby organizzata dal Piacenza Rugby presso il Centro Sportivo “Mazzoni”.