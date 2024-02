Rugby – Omnia Piacenza, i risultati del weekend: sconfitte per Under 18 e Under 14

Una partita “sottotono” quella che ha visto i ragazzi di Omnia affrontare in trasferta il Modena Rugby per la quinta giornata del Campionato Regionale.

l primo tempo è stato caratterizzato dalla superiorità da parte dei padroni di casa che hanno saputo imporre un rugby semplice ma efficace in attacco e una difesa aggressiva e fisica. Buona la reazione della squadra nella seconda frazione di gioco.

Coach Bonomini

“Nella ripresa siamo riusciti a ritrovare quel gioco per linee dirette che ci ha portato a marcare ben tre mete. Riconosciamo le criticità ma archiviamo questa giornata e spostiamo immediatamente la nostra attenzione sui prossimi allenamenti, lavoreremo duramente per ritrovare la determinazione e l’efficacia di cui i ragazzi sono capaci e che hanno ampiamente dimostrato nelle ultime due partite”.

MODENA RUGBY-OMNIA RUGBY 36-19

OMNIA RUGBY: Baldi, Borasio, Guglieri, Mareggi, Hamza, Ravilli, Aspesi, Badagnani (v cap), Dene, Essien (cap), Turion, Mincev, Zibra, Gabrieli, Belleri. Entrati: Sala, Sesenna, Antozzi, Papa, Verbeni, Samson. Allenatore: Franchi

Marcatori Omnia: 3 mt Badagnani, 2 tr Ravilli.

Under 14

Omnia cede il passo a Calvisano nel primo incontro della seconda fase della stagione La prima partita della seconda fase (Consolidamento) vede l’under 14 Omnia ospite del Calvisano.

Il primo tempo è caratterizzato da una buona fase difensiva e nei punti di incontro e anche le touche vengono giocate in modo quasi perfetto. Risulta invece carente la fase difensiva dove i ragazzi di coach Bobille e Reggi sono spesso “piatti” e non danno profondità permettendo ai pari età di Calvisano di arginare spesso le loro azioni offensive.

Nella seconda parte di partita i ragazzi di Omnia applicano meglio gli schemi offensivi creando parecchie azioni che portano a due mete di pregevole fattura. Nella parte finale dell’incontro assistiamo ad un Calvisano che sfrutta la maggior potenza e prestanza fisica di alcuni suoi giocatori e nei minuti finali raggiunge, e poi supera all’ultimo secondo, la compagine piacentina.

A fine partita l’intero staff tecnico non può che fare i complimenti ai ragazzi per l’impegno e per quanto visto in campo contro un avversario molto impegnativo. Il prossimo appuntamento è per il 17 febbraio quando, tra le mura amiche del campo Losi di Gossolengo, Omnia ospiterà l’Amatori Union Milano.

CALVISANO-OMNIA 24-19

OMNIA RUGBY: Pastorini, Gavardi, Ravilli, Pattori (v cap), Reggi, Bobille, Pagliarini, Rigolli (cap), Perini, Antozzi, Gino Grillo, Ravazzola, Caronti, Raggi, Repetti. Entrati: D’Antonio, Valenti, Valli, Rapetti. Allenatore: Bobille

Marcatori Omnia: 1mt Bobille, 1 mt Gino Grillo, 1 mt Pattori, 2 tr Bobille.