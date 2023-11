Rugby – Omnia Piacenza, i risultati del weekend: vince l’U16, KO con Parma per l’U18

Buona la prova dei ragazzi di Omnia che superano il Perugia Rugby Junior nella 1° giornata del campionato interregionale 2 – s.s. 2023/2024. Una partita caratterizzata dal risultato incerto fino alla fine, con belle segnature da ambo le parti.

Il Perugia è entrato in campo deciso a vincere giocando a tutto campo ma la formazione Omnia non ha mai mollato contrapponendo una buona difesa. Moderatamente soddisfatto lo staff tecnico per il lavoro svolto sino ad ora e per gli evidenti progressi nella gestione della palla; nonostante qualche svarione in difesa i ragazzi di coach Ravilli e Lauri si sono comportati discretamente sulle fasi statiche e, caratterialmente, hanno disputato una buona partita.

L’appuntamento è per domenica 26 novembre con la sfida OMNIA-CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO

OMNIA-PERUGIA 31-24

OMNIA RUGBY: Turion, Gemmi, Bernini, Casalini, Zanella, Ravilli, Pradelli, Antoniotti, Khadiri, Marlieri, Ferrari, Rizzi, De Simone, Benedetti, Lombardi. Entrati: Esposito, Magnani, Paolini, Malvicini, El Houdali. Allenatore: Ravilli

Marcatori Omnia: 1 MT Rizzi, 2 mt Benedetti, 1 mt Antoniotti, 1 mt Casalini, 3 tr Ravilli.

Under 18

La 5° giornata della Coppa d’Autunno non sorride ai ragazzi di Omnia. Una partita a due sensi quella che si è giocata sabato al Banchini di Parma: un primo tempo in cui Omnia ha avuto un buon possesso di palla ma senza riuscire a concretizzare mentre il Parma, quasi in ogni occasione, è riuscito a portare a casa punti.

Il secondo tempo è tutta un’altra storia: i ragazzi Omnia ritrovano confidenza con un rugby semplice ed efficace che li porta a rischiare di ribaltare completamente il risultato mancando la vittoria per soli due punti.

U18 PARMA – OMNIA 26-24

OMNIA RUGBY: Guglieri, Borasio, Ravilli, Roda, Verbeni, Molinari, Aspesi, Badagnani (cap), Essien, De Tulio, Mincev (vcap), Antozzi, Zibra, Gabrieli, Belleri. Entrati: Sala, Turion, Bragadini, Papa, Zilocchi, Baldi, Samson. Allenatore: Franchi

Marcatori Omnia: 1 mt Borasio, 1 mt Verbeni, 1 mt Mincev, 1 mt Sala, 2 tr Ravilli.