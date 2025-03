Rugby – Piacenza trionfa sul Noceto 14-10

In una giornata quasi primaverile, al Beltrametti si gioca la quarta giornata del girone di ritorno del campionato di serie A di Rugby …e non è e non sarà una giornata come tutte le altre. Contro il Piacenza Rugby arriva il Noceto, terzo in classifica e lanciatissimo nella corsa per la promozione. Dopo la trasferta di Lecco, ottima solo nel risultato, i biancorossi desiderano tornare a performare come sanno di poter fare. Nelle due settimane di grande lavoro, coach Forte ha cercato di riportare ordine e forti motivazioni nella testa e nel cuore dei piacentini. Nella gara di andata il Noceto riuscì ad interrompere l’infinita striscia di vittorie piacentine. Il Piacenza si arrese alla maggiore solidità organizzativa ed esperienza dei parmensi, che si imposero per una manciata di punti. Un buon numero di tifosi molto chiassosi ha sostenuto i propri beniamini per tutta la durata dell’incontro.

La cronaca del Piacenza Rugby

Le due squadre si affrontano a viso aperto mettendo in mostra ognuna le proprie caratteristiche migliori. Dopo un primo calcio di trasformazione fallito, il Piacenza varca la linea di meta al nono minuto del primo tempo dopo una splendida azione corale conclusa da Bertelli e trasformata da Biffi, 7-0. La gara continua con un combattimento molto fisico dove prevale il Piacenza al quale viene contrapposta una maggiore solidità organizzativa del Noceto che riesce ad esercitare una pressione costante sulla difesa piacentina che ribatte colpo su colpo, senza commettere errori e infrazioni di gioco.

Al quarto minuto del secondo tempo, grazie ad un piazzato, Noceto accorcia le distanze portandosi su 7-3. Il combattimento continua fino al ventesimo quando con un’azione corale stupenda, degna di un altro livello di rugby, Leckic, con un incredibile passaggio, riesce a fornire una palla bellissima a Marazzi che di seguito smarca Bertorello che corre fino alla meta trasformata poi da Biffi, il punteggio si fissa sul 14-3. Al trentesimo della ripresa un grande applauso accoglie il rientrante Alberti Senior assente ormai da troppo tempo da un infortunio. Senza nessun calo di intensità si arriva al settantottesimo quando Noceto riesce a varcare la linea di meta piacentina vicino alla bandierina e il piazzatore riesce comunque a mettere i punti della trasformazione. 14-10 è il punteggio con il quale si conclude questa bellissima partita come da tanto tempo non se ne vedevano.

Abbiamo una squadra fatta di 23 cuori valorosi pronti a dare tutto per la maglia biancorossa. La guida tecnica di Claudio Forte inizia a raccogliere i frutti di un intenso e quotidiano, lavoro a 360 gradi con questi stupendi ragazzi. Da ricordare la prestazione di Leckic davvero straripante, presente in ogni punto del campo, sia in difesa che in attacco, in grado di andare oltre al dolore fisico per un infortunio occorsogli a metà primo tempo che avrebbe stroncato chiunque, ma certamente non questo incredibile ragazzo.

A fargli da pari un grande Vittorio Marazzi e un valoroso Matteo Cornelli il quale riesce sempre a risolvere in ogni zona del campo, le situazioni più difficili, rimettendo ordine alle azioni biancorosse. Di notevole spessore anche la prova offerta da Cisint sempre pronto a mettere in mostra soluzioni tecnicamente di livello con un estro degno di nota. Impossibile non essere entusiasti per quello che la società fornisce a livello di abnegazione, cuore e passione dal primo all’ultimo componente per questo sport.

PIACENZA RUGBY-NOCETO 14-10

Piacenza Rugby: Cisnint, Roda T. (31’st De La Mare), Misseroni, Biffi (24’st Castagnoli), Bertorello, Manciulli, Negrello, Cornelli, Marazzi, Macala, Bonatti (17’st Roda L.), Lekic, Codazzi (11’st Greco), Bertelli (28’st Alberti M.), Dapaah (25’st Alberti A,). All: Forte

Noceto: Pagliarini, Gabelli (23’st Guareschi), Greco, Carritiello, Savina, Ferrarini, Bacchi (23’st Albertini), Pop (20’st Serafini), Benchea, Pagliari (20’st Chiarello), Boccalini (11’st Gerosa), Devodier, Marquez (20’st Salgado), Ferro (14’st Buondonno), Quaranta (10’st Bruzzi). All: Frati

Marcatori: 8’ mt Bertelli tr Biffi (7-0); secondo tempo: 4’cp Ferrarini (7-3); 22’ mt Bertorello tr Biffi (14-3); 38’ mt Albertini tr Ferrarini (14-10)