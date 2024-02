Rugby, Serie B – Piacenza corsaro a Genova, Negrello affonda il CUS

Allo Stadio Carlini, storico impianto sportivo genovese che dal 2021 è stato co-intitolato a Marco Bollesan, monumento del rugby italiano e non solo, il Piacenza Rugby, con un secondo tempo di sostanza, riesce a battere i padroni di casa e per la prima volta i genovesi escono dal proprio terreno di gioco senza aver conquistato un punto utile per la classifica.

A tal proposito si ricorda che il Lecco, sul medesimo rettangolo di gioco, è stato costretto al pareggio per 17-17, e quindi il fatto che i piacentini riescano a strappare “solo” quattro punti per la classifica, suona più come un’impresa che come un obiettivo mancato.

Negrello protagonista

“Eroe” della giornata Alex Negrello, che con i suoi 21 punti (frutto di una meta, due trasformazioni e quattro calci piazzati) ha concretizzato il gioco sviluppato dai suoi compagni di squadra. Ora l’attenzione si sposta di nuovo al Beltrametti dove domenica prossima arriverà il Varese. Fanalino di coda, ma che nelle ultime gare ha dato segno di risveglio battendo CUS Genova e Ivrea e costringendo il Lecco ad una vittoria di misura per 6-15.

Cus Genova – Piacenza Rugby 13-31

PIACENZA: Beghi, Bacciocchi, Grandi (40’ Misseroni), Crotti, Viani (12’st Bertorello), Cisint, Negrello, Marazzi, Lekic, Agio (14’st Alberti A.), Roda (33’st Ben Khaled), Bonatti, Battini (21’st Codazzi), Bertelli, Alberti A. (1’st Baccalini) All: Grangetto

Note: Cartellino giallo al 26’st per Santiago.

Marcatori: 3’ mt Grandi (0-5); 10’ mt tr Negrello (0-12); 13’ cp Ricca (3-12); 30’ mt Gesa tr Ricca (10-12); 38’ cp Ricca (13-12); 41’ cp Negrello (13-15); secondo tempo: 7’ cp Negrello (13-18); 17’ cp Negrello (13-21); 21’ cp Negrello (13-24); 24’ mt Bertelli tr Negrello (13-31)