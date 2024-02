Russell Crowe sarà in concerto a Piacenza, appuntamento a Palazzo Farnese il 13 luglio

Grande annuncio a Sanremo: Russell Crowe, attore premio Oscar, torna in Italia, e in particolare anche a Piacenza, con “Russell Crowe & The Gentlemen Barbers”. L’attore è stato ospite della terza serata del Festival.

Dismessi i panni di Massimo Decimo Meridio nel film “Il gladiatore” di Ridley Scott, Russell Crowe imbraccia una chitarra e con la sua band parte in un tour che attraverserà lo Stivale.

Il tour italiano passerà anche per Piacenza il 13 luglio, nello specifico l’evento si terrà a Palazzo Farnese.

L’idea dello spettacolo è nata nel 2009 in un pub fuori Londra e da allora è andata avanti. Con questa straordinaria configurazione, Crowe mette in primo piano The Gentlemen Barbers. Il noto attore lo descrive come un festival che raduna artisti che stima, musicisti e cantastorie. Nella scaletta rivisiterà numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici. Il tutto attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria.