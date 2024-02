Volley, Serie B1 – Il girone di ritorno del MioVolley si apre con Pavia, Negri: “Nessuna squadra è da sottovalutare”

Due settimane di stop per la fase di qualificazione alla Coppa Italia, due settimane spese dall’Everest MioVolley per ripartire con il girone di ritorno del girone C di serie B1. La squadra di coach Mazzola, quarta in graduatoria, aveva concluso la prima fase superando in quattro set la capolista Clai Imola: una gara con la centrale Michela Negri tra le protagoniste.

«Nella partita contro Imola siamo riuscite ad esprimere al meglio il nostro potenziale a partire dal servizio con il quale siamo riuscite a mettere in difficoltà le avversarie. Abbiamo fatto bene anche in muro e difesa variando i nostri attacchi distribuendolo su banda, opposto e centrale: anche il fattore campo può avere influito, giocare in casa con i propri tifosi fa sempre bene. Il punteggio pieno ci ha consentito di restare con le migliori».

Se nell’ultima gara dell’andata l’Everest MioVolley aveva guardato al primo posto in graduatoria, nella prima sfida del ritorno (si gioca a Gossolengo sabato alle 20:30) dovrà invece voltare lo sguardo alla parte destra della classifica: il SFRE Tecnilux Pavia occupa il decimo posto ma sta provando a risalire la china dopo un avvio di campionato complesso con l’obiettivo salvezza nel mirino.

«Nelle due settimane di pausa ci siamo concentrate su elementi tecnici individuali e di squadra: nelle due amichevoli disputate con Ostiano abbiamo tenuto alto il ritmo per aprire con intensità il girone di ritorno che non sarà facile. Nessuna squadra è da sottovalutare: Pavia è migliorata molto partita dopo partita. Sarà fondamentale per noi limitare gli errori, concentrarci sul servizio e adottare strategie efficaci sulla base del gioco avversario».