“Trattamento disumano dei richiedenti asilo”, sabato manifestazione di Si Cobas e associazioni

Il sindacato Si Cobas comunica che SABATO 15 FEBBRAIO, dalle ore 15:00 ai Giardini Margherita, si terrà “una importante manifestazione promossa dallo stesso e dalle realtà solidali cittadine”.

La nota dei Si Cobas

La manifestazione vuole richiamare l’attenzione sulla disumana immagine che la città restituisce in merito al trattamento dei richiedenti asilo, comprese donne e bambini, incolonnati davanti alla locale Questura, per i quali il Sindacato richiede che le istituzioni intervengano con solerzia.

Nel dettaglio, sono già state rappresentate alla Prefettura la richiesta di apertura per un giorno ulteriore dello sportello dedicato, l’istituzione della possibilità di prenotazione on line degli appuntamenti e il diritto di precedenza per donne incinte o nuclei famigliari con bambini al seguito.

La manifestazione si concentrerà però anche sul tema della repressione, che vede ad oggi oltre mille procedimenti penali in corso presso il tribunale di Piacenza contro lavoratori o attivisti sindacali: negli ultimi due anni, siano stati registrati sequestri per oltre 500 milioni di euro ai danni delle maggiori multinazionali operanti nel settore della logistica, tutte insediate anche nel territorio piacentino. A fronte di questi dati macroscopici, è evidente come i lavoratori che hanno intrapreso azioni di lotte o rivendicazione salariale abbiano costituito con le loro azioni l’unico elemento sano del “sistema logistica piacentino”.

Tuttavia, la repressione nei loro confronti si ostina a descriverli come criminali, sebbene siano stati di fatto gli unici a rivendicare legalità in un settore caratterizzato da truffe ai danni della collettività di ordini di grandezza nemmeno immaginabili, oltretutto perpetrate spesso grazie alla collaborazione con settori “grigi” di imprenditoria.

Infine, la manifestazione ribadirà la vicinanza alle popolazioni di Gaza e della Palestina tutta, oggi terribilmente esposte alle politiche di genocidio perpetrate dallo stato di Israele a cui la nuova amministrazione Trump sembra aver dato nuova linfa, arrivando ad ipotizzare la deportazione in massa dell’intera popolazione palestinese.

Si invitano tutti i piacentini che condividono queste tematiche a presenziare alla manifestazione rendendola un momento di importante partecipazione democratica per la nostra città.