I Salumi Piacentini DOP sono pronti a fare il loro ingresso a Cibus, la fiera più importante dedicata al cibo

Grande attesa in vista del ritorno della manifestazione fieristica che più in assoluto rappresenta il punto di riferimento dell’agroalimentare italiano. Dal 31 agosto al 3 settembre Cibus, Salone Internazionale dell’Alimentazione, finalmente riapre le porte al pubblico di operatori nazionali ed internazionali, segnando la ripartenza del settore fieristico nazionale.

E ad un appuntamento così importante non potevano mancare le eccellenze della salumeria piacentina a marchio DOP.

All’interno del padiglione 2, Stand I049, il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini sarà presente con le tre DOP Piacentine, protagoniste di un programma di animazione ed eventi formativi, informativi e di degustazione volti a far conoscere e apprezzare, nelle loro caratteristiche peculiari, i prodotti di qualità certificata europea, fiore all’occhiello di una produzione che affonda le sue radici in una tradizione senza tempo.

La partecipazione alla manifestazione, che si terrà all’interno del quartiere fieristico di Parma, rientra tra le azioni previste da “Europe, open air taste museum”, il progetto europeo di durata triennale promosso dal Consorzio e cofinanziato dall’Unione Europea, volto alla valorizzazione e promozione dei prodotti della salumeria piacentina a marchio DOP nei paesi obiettivo Italia, Germania e Francia. In particolare, il coinvolgimento di buyer del settore nell’attività di Incoming di operatori, con particolare attenzione a quelli francesi e tedeschi, prevista dal progetto in occasione di Cibus, ha l’obiettivo di comunicare i valori di una produzione certificata dagli elevati standard previsti dalla Comunità Europea, favorendo la riconoscibilità e il consumo dei prodotti tutelati.

Coppa Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP e Salame Piacentino DOP verranno quindi sapientemente raccontate da professionisti del settore e rappresentanti del Consorzio e delle aziende associate e rientreranno in un circuito di iniziative e di eventi focus in stand – progetto Cibus Destination On Site – e in un programma di visite “fuori fiera” – Cibus Destination On the Road – rivolti ai buyers Internazionali del Cibus Buyers Program.

La valorizzazione del prodotto è il motore di tutta la programmazione delle attività che il Consorzio propone in corso di manifestazione.

Il programma completo delle attività, che andranno ad implementare la presenza costante e qualificata dei rappresentanti del Consorzio, prevede:

Martedì 31 Agosto – Eventi in Stand:

Ore 10.30 “I Panini di Daniele Reponi”

Ore 12.30 Visita Delegazione Tedesca guidata dalla Regione Emilia- Romagna in collaborazione con ITKAM (Camera di Commercio Italiana per la Germania)

Ore 16.30 Visita delegazione “Cibus Destination On Site”: ad accogliere i buyer “l’AperiDOP” con Daniele Reponi.

Mercoledì 1° Settembre – Eventi in Stand:

Ore 10.30 “I Panini di Daniele Reponi”

Ore 16.30 “L’AperiDOP” con Daniele Reponi

Giovedì 2 Settembre – Eventi in Stand:

Ore 10.30 “I Panini di Daniele Reponi”

Ore 12.00 “Degustazione guidata dei Salumi DOP Piacentini” a cura della tecnologa alimentare Alessandra Scansani

Ore 16.30 Visita delegazione “Cibus Destination On Site”: ad accogliere i buyer “l’AperiDOP” con Daniele Reponi

Venerdì 3 Settembre

Presenza costante in stand

Visita al territorio piacentino da parte degli operatori internazionali – Programma “Cibus Destination on the Road”

Una serie di appuntamenti all’insegna della qualità quella proposta dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini: una nuova occasione di promozione e valorizzazione di prodotti d’eccellenza che rivestono un ruolo di prestigio nel panorama agroalimentare del nostro paese e che sempre di più sono in grado di suscitare l’interesse del pubblico internazionale di settore.