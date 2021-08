Piacenza – Trento, inizia l’avventura dei biancorossi in campionato

Parte una nuova avventura targata Piacenza Calcio. Domenica pomeriggio, ore 17:30, i biancorossi saranno di scena al “Garilli” per la prima di campionato contro il Trento. Non è più il Piacenza delle tante scommesse dell’inizio dello scorso anno. Scazzola, che dalla panchina ha guidato la sua squadra alla salvezza nel girone di ritorno, avrà al contrario diverse certezze: le riconferme di Stucchi, Tafa, Marchi, Suljic, Cesarini, Gonzi e Corbari ne sono la testimonianza. Accanto a loro nuovi innesti di qualità per creare, nelle intenzioni iniziali del tecnico, un 3-4-2-1 che ha dato già un primo assaggio della sua solidità nel turno di Coppa Italia superato contro la Reggiana.

Segui PIACENZA – TRENTO su RADIO SOUND, la radio ufficiale del PIACENZA CALCIO.

La gara del “Garilli” segna anche il ritorno del pubblico ad una partita di campionato del Piacenza e questa già di per sé è una grande vittoria. La speranza è che la situazione sanitaria permetta un graduale ritorno alla normalità, anche da questo punto di vista (al momento gli impianti sono aperti al 50% della capienza totale).

Piacenza – Trento, la sfida ad una neopromossa

Piacenza – Trento è praticamente un match inedito. I gialloblu hanno riconquistato la serie C che mancava dal 2003, vincendo il girone C della serie D. Un doppio salto di categoria che ha fatto volare gli Aquilotti dall’Eccellenza al professionismo nel giro di due anni. Attenzione però a non sottovalutare i tridentini. Se è vero che i biancorossi avranno il favore del pronostico è altrettanto vero che la compagine guidata da Carmine Parlato ha approcciato altrettanto bene la stagione, eliminando la Triestina in Coppa Italia con una vittoria di misura.

Le probabili formazioni di Piacenza – Trento

Piacenza (3-4-2-1): Stucchi, Tafa, Codromaz, Marchi, Parisi, Suljic, Bobb, Giordano, Cesarini, Gonzi, Dubiskas. All Scazzola

Trento: (4-3-1-2) Cazzaro; Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti; Caporali, Nunes, Osuji, Belcastro; Chinellato, Barbuti. All Parlato

La prima di campionato

Sabato 28 agosto, ore 17:30

FeralpiSalò – Fiorenzuola

Renate – Padova

Sudtirol – Virtus Verona





Sabato 28 agosto, ore 20:30

Triestina – Seregno

Legnago Salus – Mantova

Domenica 29 agosto ore 17:30

Giana – Pro Sesto

Pergolettese – Juve U23

Piacenza – Trento

Pro Patria – Albinoleffe

Pro Vercelli – Lecco

Le prime tappe del campionato biancorosso

Domenica 29 agosto, ore 17:30 PIACENZA – TRENTO

Sabato 4 settembre, ore 17:30 VIRTUS VERONA – PIACENZA

Lunedì 13 settembre, ore 21:00 TRIESTINA – PIACENZA