“Salviamo il legno di Stradivari”, incontro con Ucid

Stradivari. La Sezione di Piacenza dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – organizza un incontro. Incontro dal titolo “Ciresa Srl – Val di Fiemme: il legno di Stradivari, dalle foreste alle sale da concerto”. Appuntamento

giovedì 11 aprile alle ore 18.00. Interverrà Fabio Ognibeni, esperto internazionale di legno di risonanza e Amministratore Unico Ciresa Srl.

Da oltre 60 anni Ciresa è leader nella costruzione di tavole armoniche per pianoforti e altri strumenti a corda. Ma anche nella realizzazione di componenti di risonanza di alta qualità.



L’azienda è ubicata in Val di Fiemme, il cui legno è riconosciuto come unico al mondo per le sue caratteristiche di sonorità. Su ogni tavola costruita viene impresso il marchio di origine concesso dalla Magnifica Comunità di Fiemme e accompagnato da un certificato di origine numerato.

Presso Ciresa si è sviluppato da alcuni anni un prodotto innovativo, denominato Opere Sonore. Un vero oggetto d’arte che permette di ascoltare la musica in modo naturale. Si tratta di diffusori acustici realizzati con l’abete di risonanza, che vanno a sostituire i moderni altoparlanti che tutti noi conosciamo. Grazie alla grande esperienza acquisita nella produzione di tavole armoniche, Fabio Ognibeni ha dato forma e vita a questi diffusori di design per la casa. Diffusori che attraverso la sola vibrazione del legno, materia viva, permettono di ascoltare la musica come ad un concerto live.



La campagna di crowdfunding

L’evento meteo che a fine ottobre 2018 ha colpito le foreste della Val di Fiemme ha toccato anche gli abeti di risonanza schiantandoli al suolo. Questi tronchi perfetti, cresciuti per 150, 200, 250 anni con fibra sottile e dritta potevano essere utilizzati per costruire strumenti musicali. E sono materia rara: solo pochissimi di questi hanno le caratteristiche adatte. Si tratta di legno pregiato e dal costo oltre il doppio rispetto al legname tradizionale. Per questo motivo Ciresa ha lanciato un’operazione di crowdfounding a restituzione totale “Salviamo il legno di Stradivari”. Obiettivo riuscire a salvare il legno della musica, e con esso la musica destinata alle future generazioni.

L’incontro si terrà presso il Campus di Piacenza dell’Università Cattolica, in aula 12, e sarà aperto al pubblico.

Per informazioni: UCID Piacenza – Tel. 0523/599389.