Sangiuliano – Piacenza 1-1: Ribero inoperoso, ma non basta per conquistare i 3 punti

Succede di tutto nella trasferta sul campo del Sangiuliano City. Nella gara a porte chiuse, valida per la sesta giornata di campionato di serie D gli inconvenienti si palesano ancor prima di cominciare: Il Piacenza reclama per una presunta irregolarità delle misure delle porte. Vengono effettuate misurazioni e la gara slitta di una buona mezz’ora.

Finalmente si passa al calcio giocato e il Piacenza, che per l’occasione schiera Pino al centro dell’attacco con Trombetta non a disposizione, parte fortissimo. Al 4′ Putzolu riceve un suggerimento da Ciuffo e di testa basta un Libertazzi tutt’altro che incolpevole.

In avvio di ripresa la gara cambia in un secondo. Martinelli commette un fallo da ultimo uomo in area. Toldo si presenta dal dischetto e dopo una respinta di Ribero ribadisce in rete. Sotto di un uomo il Piacenza non rinuncia comunque ad attaccare e a provare a vincere la partita, ma non riesce a fare il colpaccio.

La partita

Primo tempo

Squadre in campo: via al match tra Sangiuliano City e Piacenza. Segui la diretta sulle frequenze di Radio Sound.

Le formazioni

Sangiuliano (4-3-3): Libertazzi, Tafa, Toldo, Tremolada, Modic, Bernardi, Redondi, Lupano, Barzago, Cazzaniga, Sandre. All. Parravicini

Piacenza (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon; Poledri, Taugourdeau, Putzolu; Mustacchio, Pino, D’Agostino. All Franzini

La partita inizia in ritardo perché il Piacenza ha forti dubbi sulla regolarità delle porte che vengono misurate. Incredibile situazione sul campo del Sangiuliano City: vengono effettuate misurazioni su entrambe le porte, in caso di irregolarità i locali rischiano una sconfitta a tavolino. Sembra che si stata ristabilita la regolarità. Si può giocare

Dopo una lunga attesa (26 minuti più tardi del previsto) si comincia

4′ Piacenza subito in vantaggio i biancorossi. Mustacchio la mette in mezzo e Ciuffo serve Putzolu che di testa la mette nel sette. Libertazzi non incolpevole.

12′ Primo corner della partita per il Sangiuliano. Tutti sul primo palo, la difesa sbroglia.

18′ Bella azione sulla sinistra di D’Agostino che la mette in mezzo, ma nessun compagno riesce a intervenire.

19′ Ammonito Modic per intervento su Putzolu: l’autore del gol rimane a terra dolorante.

Il Sangiuliano si rende pericoloso. Modic la tocca indietro c’è un cross in mezzo, Zaffalon riesce a impedire l’intervento dell’attaccanto.

Martinelli ferma un possibile contropiede di Tremolada.

26 ‘Cross centrale di Poledri, Putzolu prova a bissare la rete, ma questa volta non trova il bersaglio.

30′ Colpo di testa di Pino su cross di D’Agostino: fuori alla sinistra del portiere.

33′ Occasionissime per il Piacenza. Lancio di Ciuffo per Mustacchio che entra in area dal lato destro. La mette in mezzo per il piatto di D’Agostino che non riesce a dare forza al pallone.

45′ Poledri ci prova da fuori area, tentativo che si spegne sul fondo.

2 minuti di recupero.

Finisce il primo tempo

Secondo tempo

Inizia la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni

46′ Bel lancio di D’Agostino per Mustacchio che la mette dentro ma il suggerimento è troppo corto

57′ D’Agostino prova il tiro, ma il pallone arriva lemme lemme tra le braccia di Libertazzi

58′ Espulso Martinelli per fallo da ultimo uomo sull’attaccante dei locali. Piacenza in 10 uomini.

Toldo contro Ribero: Parte il giocatore del Sangiuliano, il portiere respinge, poi i gialloverdi ribadiscono in rete sempre con Toldo.

Entra Sartori esce Modic (Sangiuliano)

Entra Lordkipanidze per Pino (Piacenza). Mustacchio fa la punta, diventa una sorta di 4-3-1-1

61′ Il Piacenza attacca nonostante l’inferiorità numerica.

Secondo corner per il Piacenza.

Punizione per il Sangiuliano. Putzolu rinvia, poi Poledri mette in fallo laterale.

Esce Zaffalon entra Bertin

Pallone meraviglioso di D’Agostino per Mustacchio, che però non riesce a controllare.

71′ Tentativo di tiro a giro di Tremolada, palla fuori.

72′ Calcio d’angolo per il Piacenza. Taugourdeau la mette sul primo palo, Mustacchio l’appoggia di nuovoo per Taugourdeau, Libertazzi blocca.

74′ Punizione per il Piacenza, la palla viene messa sul secondo palo. Concesso il quarto corner.

75′ Taugourdeau è pronto alla battuta. Nulla di fatto sugli sviluppi.

76′ Esce D’Agostino entra Campagna. Campagna fa la seconda punta.

77′ Mustacchio serve Bertin in area, ma non riesce a calciare.

82′ Ammonito Battistini

Bel cross dalla sinistra di Poledri poi Libertazzi dice di no a Mustacchio: il biancorosso si è girato al volo, cercando l’angolo più lontano.

85′ Entra Garnero per Mustacchio.

Poledri cerca il tiro a giro, palla deviata in corner. Settimo calcio d’angolo per il Piacenza.

90′ Sugli sviluppi c’è una conclusione che finisce alta sopra la traversa.

92′ Esce Toldo ed entra Izzo (Sangiuliano).

93′ Ammonito Tafa per proteste.

Pronto alla rimessa offensiva Bertin.































Il pre gara

