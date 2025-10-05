Fiorenzuola, Araldi commenta la sconfitta con l’Atletic Mutina: “Paghiamo a caro prezzo gli ultimi minuti”

Ancora un risultato bugiardo. Sul campo dell’Atletic Mutina i rossoneri escono senza punti, battuti per 2-0 dagli arancioni. Il match però racconta una storia ben diversa. Gli uomini di Araldi hanno creato tantissimo. Un paio di punizioni molto interessanti nella prima frazione. Al 40′ da una di esse Antenucci colpisce la parte esterna del palo. Nella ripresa il copione è lo stesso, valdardesi in attacco. Gli ospiti si vedono persino annullare una rete per fuorigioco passivo. Poi, come contro lo Zola Predosa, dal 90′ inizia un’altra partita. Judmir Hoxha indovina il tiro della domenica, il primo in porta dei padroni di casa. Una palombella da distanza siderale che lascia impreparato Malagoli. Il raddoppio è di Gollini poco prima dello scadere.