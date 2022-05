Santa Chiara, ancora un week end per le visite guidate gratuite il 28 e 29 maggio

Santa Chiara: ancora un week end per le visite guidate gratuite.

Ultimo week end di visite guidate gratuite in Santa Chiara. Sabato 28 e domenica 29 maggio la Fondazione di Piacenza e Vigevano propone le giornate conclusive di apertura dell’antico convento sullo Stradone Farnese. Per partecipare è sufficiente presentarsi davanti al civico 11 e aggiungersi ai gruppi in visita, la cui partenza è programmata ogni mezz’ora, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.

Le guide di Atlante accompagnano il pubblico illustrando gli spazi interni ed esterni del grande complesso storico che, in futuro, sarà oggetto di lavori di riqualificazione destinati a trasformarlo in spazio di accoglienza per giovani e persone con fragilità.