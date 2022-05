Serie A2 – L’Assigeco Piacenza supera Scafati in Gara3 e allunga la serie

Le telecamere di MS Sport portano fortuna all’Assigeco Piacenza, che supera 76-73 al PalaBanca la Givova Scafati in gara tre della semifinale playoff del tabellone argento del campionato di serie A2. Si andrà così a gara quattro, in programma sabato, alle ore 18:00, sullo stesso parquet.

Al di là delle statistiche che hanno visto primeggiare in maniera incisiva gli emiliani solo sotto le plance (43 rimbalzi contro 32), quello che è mancato alla compagine dell’Agro è stata la lucidità, la calma e la solita organizzazione difensiva. L’esito finale ha premiato invece meritatamente agli uomini di coach Salieri per l’atteggiamento e la grinta sfoderata in maniera costante per quaranta minuti.

ASSIGECO PIACENZA 1 – 2 SCAFATI

Gara 1, Sabato 21 maggio, PalaMangano: 79-69

“” 2, Lunedì 23 maggio, PalaMangano: 77-74

“” 3, Giovedì 26 maggio, PalaBanca: 76-73

“” 4, Sabato 28 maggio, PalaBanca, ore 18:00

(ev.) “” 5, Martedì 31 maggio, PalaMangano, ore 20:45

ASSIGECO PIACENZA – GIVOVA SCAFATI 76-73

ASSIGECO PIACENZA: Bellan 5, Kohs 8, Seck, Davoe 21, Galmarini, Gajic 6, Pascolo 17, Guariglia 3, Querci, Sabatini 16. Allenatore: Salieri

GIVOVA SCAFATI: Mobio 5, Daniel 10, Parravicini 3, De Laurentiis 2, Clarke 9, Rossato 15, Cournooh 12, Monaldi 7, Cucci 7, Ikangi 3. Allenatore: Rossi