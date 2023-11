Sbanda e si schianta contro un’auto in sosta, 60enne ferito: tasso alcolico sei volte oltre il limite

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un’auto in sosta. I fatti sono accaduti sabato notte a Piacenza. Un uomo di 60 anni stava viaggiando in via Da Saliceto quando ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro una vettura parcheggiata a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il 60enne al pronto soccorso, in condizioni non gravi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, tra cui anche il test con l’etilometro.

Il 60enne è risultato avere nel sangue un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite per chi si mette al volante. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.