Schianto tra due auto a Grazzano Visconti, un ferito: timori per una bombola a gpl

Schianto tra due auto a Grazzano Visconti, due feriti. I fatti sono accaduti lungo la Provinciale 654 Valnure. Ancora da chiarire i motivi dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare uno dei due conducenti a lasciare l’abitacolo. Non solo, i pompieri hanno dovuto anche mettere in sicurezza una delle due vetture, in quanto alimentata a GPL.

I sanitari del 118 hanno trasportato una delle due persone coinvolte al pronto soccorso per accertamenti, ma non si trova in gravi condizioni. Il tratto interessato dal sinistro è rimasto chiuso per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.