Sorpresi durante il furto, i ladri scagliano tegole e pietre contro le guardie giurate . Fallisce il colpo in un locale commerciale di Piacenza, in zona Montale.

Ieri sera, poco dopo le 23:30, quattro uomini incappucciati e vestiti di nero si sono introdotti all’interno dello store. Probabilmente con l’intento di asportare l’incasso della giornata e ingenti quantitativi di merce.

I movimenti sospetti degli uomini sono stati notati dalle Guardie Giurate Sicuritalia Ivri impegnate in un giro ispettivo della zona. Al loro arrivo i ladri hanno tentato di bloccare l’inseguimento delle Guardie Giurate lanciando con violenza grandi sassi e tegole dal cornicione del tetto, non riuscendo a colpire gli addetti alla sicurezza. L’inseguimento è culminato nella parte retrostante della struttura, quando i malviventi si sono dati alla fuga scavalcando la recinzione del deposito dal lato dei binari ferroviari.

Le Guardie Giurate hanno respinto i colpi e allertato contestualmente le Forze dell’Ordine, prontamente giunte sul posto per ricostruire l’accaduto. I successivi accertamenti confermano la presenza di segni di forzatura sulla porta d’ingresso del locale e sul cancello che delimita l’area.

Non risulta essere stato asportato nulla, se non poche decine di euro in moneta provenienti dal fondo cassa. Le Guardie Giurate Sicuritalia Ivri sono rimaste illese.

