Hashish nascosta nel cortile di scuola, i docenti avevano notato movimenti sospetti tra gli studenti.

I professori notano strani movimenti nel cortile della scuola e chiamano la polizia, gli agenti trovano mezzo etto di hashish. I fatti sono accaduti ieri in un istituto superiore della città. I docenti avevano sorpreso alcuni studenti in atteggiamenti sospetti all’interno del cortile. Incontri fugaci nei cambi tra una lezione e l’altra, concentrati in un punto del cortile interno della struttura scolastica.

Così hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti in pochi minuti e si sono diretti nel punto indicato dagli insegnanti. In effetti in quell’angolo, gli operatori hanno rinvenuto mezzo etto di hashish.

I poliziotti hanno così sequestrato la sostanza stupefacente e condotto in questura gli studenti che i professori avevano notato armeggiare in modo sospetto: sono tutti minorenni e la loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

