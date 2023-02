Scatta l’allarme e arrivano le guardie giurate: due ladri bloccati all’interno della farmacia, complici in fuga e colpo fallito

Fallisce il colpo in farmacia e due dei ladri vengono bloccati all’interno dalle guardie giurate. I fatti sono accaduti questa notte. Intorno alle 2,30 è scattato l’allarme antifurto della farmacia Besurica e le guardie giurate Ivri-Sicuritalia sono accorse immediatamente sul posto. Alla vista dei vigilanti due dei malviventi si sono dati alla fuga, mentre i due complici che erano all’interno dei locali non sono riusciti ad abbandonare il posto. A quel punto sono stati bloccati dai vigilanti e poi dalla polizia arrivata subito dopo. Il gruppo di quattro ladri si sarebbe introdotto nella farmacia forzando la saracinesca e poi la porta d’ingresso, ma non ha fatto i conti col sistema d’allarme. La posizione dei due fermati è al vaglio degli inquirenti: il colpo è fallito e anche i complici sono fuggiti a mani vuote.