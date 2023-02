Crolla un ponteggio, operaio cade da un’altezza di circa cinque metri. I fatti sono accaduti questa mattina in via Colombo. Per motivi da chiarire l’impalcatura ha ceduto mentre uno degli operai si trovava in cima per effettuare alcuni lavori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118,l’uomo non si trova comunque in gravi condizioni. Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti del caso.