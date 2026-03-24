Scherma – Al campionato regionale Giovanissimi di spada doppietta per il Pettorelli: oro per Andrea Bosi, argento per Andrea Rizzo

Brillanti risultati a Faenza per le giovani promesse del Circolo “Pettorelli” in evidenza nel campionato regionale under 14 conquistando la scena nelle gare di spada maschile.

Nella categoria Giovanissimi, spettacolare doppietta sul podio con Andrea Bosi che si è laureato campione emiliano-romagnolo di categoria dopo il derby di sala in finale contro Andrea Rizzo; nella stessa categoria, finale a otto centrata da Martino Barenghi, sesto, e partecipazione per Fabio Gandelli. Nei Maschietti, settimo posto per Achille Romanini,nei Ragazzi in pedana Gabriele Mega e Simone Ghizzinardi (autore di un en plein nel girone). A chiudere il cerchio, la doppia finale a otto conquistata negli Allievi da Alexis Trivini Bellini e da Gabriele Guglielmetti, rispettivamente sesto e ottavo. Il campionato regionale Cadetti, oltre a Yuri Barilli, ha visto protagonista Edoardo Franchi, che ha ottenuto il pass per i Campionati Silver a Riccione.

La spedizione biancorossa è stata guidata dai maestri Albert Tena, Milly Polidoro e Alessandro Bossalini.

“Il bilancio è molto positivo i ragazzi hanno tirato molto bene nelle rispettive categoria dimostrando una forma crescente. Arrivano ottime notizie, dunque, anche dal nostro settore giovanile, dove si è creato un gruppo molto coeso, dove ci si sostiene a vicenda e gran parte del merito va agli istruttori e ai maestri che seguono costantemente i ragazzi. Mantenendo questo spirito, questi ragazzi possono arrivare molto lontano, ripercorrendo le orme di Valentino Monaco e Andrea Bossalini”.

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