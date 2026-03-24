Tennis – Vittorino da Feltre sconfitta a Carpi nella prima stagionale di Serie C

Falsa partenza per la Vittorino da Feltre nel Campionato regionale di Serie C maschile. Dopo aver riposato sette giorni fa nella prima giornata di campionato, la squadra biancorossa è scesa in campo per la prima volta ieri in terra reggiana, a domicilio del Carpi Sport, chiudendo l’incontro con un passivo di 4-2.

Biancorossi in formazione largamente rinnovata rispetto al campionato dello scorso anno: sui campi del Carpi Sport, accanto ai confermati Carlo Emanuele Marsilio (2.7) e Lorenzo Engelbrecht (2.8), sono infatti stati schierati i nuovi innesti Lucio Carnevalle Rodino (2.4), Genaro Marzialetti (2.6), Francesco Maria Gregori Amorini (3.1), Samuele Bobbi (4.1) e Federico Favari (4.1).

Vittorino subito in vantaggio dopo il primo incontro di singolo che ha visto il biancorosso Carnevale prevalere nettamente in due set su Simone Sgarbi (2.5): 6-3, 6-1 il finale. Padroni di casa che riportano la gara in equilibrio nella seconda partita, vinta da Giulio Bonfatti (2.6) contro Genaro Marzialetti (6-2, 6-4), per poi allungare nel terzo incontro di singolo vinto da Tommaso Mengoli (2.8) contro Carlo Emanuele Marsilio (6-4, 6-2 i parziali).

A riportare ancora la gara sui binari dell’equilibrio ci ha pensato Francesco Maria Gregori Amorini, capace di imporsi nettamente contro il pari classifica (3.1) Enrico Pedrazzoli con un doppio 6-1. La Vittorino avrebbe anche potuto riportarsi in vantaggio nella prima partita di doppio, ma la coppia Gregori-Carnevale, dopo aver perso il primo set (6-3) contro Jordy Bulgarelli (2.8) e Tommaso Mengoli e aver vinto il secondo con identico punteggio, ha alzato bandiera bianca nel terzo e decisivo tie break (10-7). Il punto del definitivo 4-2 per il Carpi Sport porta la firma di Sgarbi e di Bonfatti, che nella seconda partita di doppio si sono imposti a Marsilio e Marzialetti al termine di un match intenso ed equilibrato (6-4, 6-3 i parziali).

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