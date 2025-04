Scherma – Andrea Bosi (Circolo “Pettorelli”) negli ottavi di finale a Vercelli

Buoni risultati per il Circolo della scherma “Pettorelli” di Piacenza, in luce a Vercelli nella seconda prova Gran Prix Kinder Joy of Moving under 14 di spada.

Per i colori biancorossi, il miglior risultato porta la firma di Andrea Bosi, capace di raggiungere gli ottavi di finale (quindicesimo posto) nella categoria Maschietti (11 anni) dove il compagno di squadra Martino Barenghi è arrivato nei sedicesimi di finale, terminando il torneo sulle pedane piemontesi al ventunesimo posto.

La manifestazione di Vercelli era l’ultima gara nazionale in previsione dei Campionati italiani di categoria, come da tradizione ospitati da Riccione, con la Play Hall teatro di gara dal 30 aprile al 7 maggio con il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”.

Nel week end in arrivo, il Pettorelli sarà di scena nel primo Trofeo Città di Voghera, con gare a coppie assoluti (in pedana Monaco-Bossalini e Vilanova-Galbany) e per under 14 della “galassia-Gpg”.