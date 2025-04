Squilibri finanziari ed economici, il Governatore onorario di Banca d’Italia Ignazio Visco a Piacenza l’11 aprile

Sarà il Governatore onorario di Banca d’Italia Ignazio Visco a tenere la XXI Lezione Arcelli il prossimo venerdì 11 aprile tra le 9.30 e le 11.30, nella Sala Convegni Mazzocchi del campus piacentino dell’Università Cattolica.

Sarà l’occasione per discutere, alla presenza del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore professoressa Elena Beccalli, degli squilibri finanziari ed economici nei nuovi scenari geopolitici che si stanno determinando in queste settimane. La guerra dei dazi su larga scala avviata dall’Amministrazione Trump, l’atteggiamento della Cina di reazione immediata e le prospettive delle proposte europee che sono in via di definizione, sono i tre grandi temi dell’economia e della politica di queste settimane.

Ignazio Visco ha già espresso in diversi contesti la sua preoccupazione per gli eventi in atto, sottolineando un aspetto di carattere strutturale non particolarmente citato nei commenti di questi giorni. Il Governatore onorario di Banca d’Italia ha infatti prefigurato la possibilità di una crisi finanziaria derivabile da un eccesso di concentrazione di capitale negli Stati Uniti che, proprio per le sue dimensioni, non sarà più in grado di assicurare adeguati rendimenti con un possibile conseguente collasso dell’economia mondiale.

«E’ un privilegio per il Centro Studi di Politica Economica e Monetaria Mario Arcelli e per il campus di Piacenza dell’Università Cattolica ospitare il dottor Visco in un momento come quello che stiamo vivendo» ha affermato il professor Francesco Timpano. «La sua presenza darà l’opportunità agli studenti delle varie classi di politica economica coinvolte di riflettere sul rapporto tra politica ed economia in una contingenza difficile, quasi drammatica». Perché è indubbio, secondo Timpano, che «ciò a cui dobbiamo guardare non sono tanto le tensioni sui mercati borsistici, pure importanti, ma alle prospettive di medio e lungo periodo derivanti dalla rottura di una tradizionale alleanza politica ed economica tra le due sponde dell’Atlantico e sulla possibilità che la Cina accentui il suo tentativo, ormai evidente, di affrancarsi gradualmente dai mercati di sbocco tradizionali per diventare il leader economico e politico dei paesi emergenti».

L’evento sarà introdotto dal Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, professor Marco Allena e dalla Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e sarà coordinato anche dal professor Federico Arcelli, docente in Università Cattolica e fortemente impegnato a contribuire a rafforzare gli studi sui temi cari al compianto padre. A questo scopo è operativa da qualche tempo la Fondazione Mario Arcelli fondata dalla famiglia allo scopo di sostenere le attività del CeSPEM.

Per il secondo anno consecutivo sarà consegnato il Premio di Laurea Arcelli promosso dalla Fondazione Arcelli con Intesa San Paolo e che premierà quest’anno Lorenzo Paraboschi, laureato con il massimo dei voti nel 2024 alla Laurea Magistrale in Banking e consulting con una tesi sul rapporto tra intelligenza artificiale e business bancario.