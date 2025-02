Scherma – Andrea Bossalini (Circolo Pettorelli) continua a brillare: bronzo a Catania nei Cadetti

In Germania, il maestro Alessandro Bossalini, in azzurro alla Coppa del Mondo a Heidenheim, ha contribuito allo storico successo di Davide Di Veroli (primo centro nella rassegna in carriera) e al sesto posto di Gianpaolo Buzzacchino, aggiungendo ai dolci ricordi della storica tappa tedesca quelli da atleta, dove salì due volte sul podio (doppio bronzo) nel 2002 e nel 2004.

Da un Bossalini all’altro

Da un Bossalini all’altro. Il figlio Andrea, spadista classe 2009, ha aggiunto un altro brillante risultato alla stagione conquistando il terzo posto nella seconda prova nazionale Cadetti-Giovani a Catania salendo sul gradino più basso del podio nell’Under 17, bissando l’analogo risultato della prima prova a Castellanza. Dopo 5 vittorie su 6 assalti in girone, ha conquistato un filotto di vittorie nette nell’eliminazione diretta, dove i crampi lo hanno penalizzato nella semifinale persa contro il forlivese Magni, poi vincitore. Bossalini è uno dei tre spadisti emiliano-romagnoli sui quattro andati a podio.

Gli altri risultati

Piazzamento nei primi 64, invece, per il compagno di sala Valentino Monaco, che con questo risultato ottiene il pass per la partecipazione ai Tricolori Cadetti, dove Andrea Bossalini è qualificato con il secondo punteggio sommando le due prove nazionali. Buona anche la prova di Edoardo Franchi, al suo primo anno in categoria, e capace di superare i gironi e il primo turno dell’eliminazione diretta.

Nei Giovani, gli stessi Monaco e Bossalini sono arrivati rispettivamente nei 64 e nei 128, con Valentino che ha intascato un altro pass tricolore negli Under 20, mentre Andrea dovrà passare dal percorso degli Italiani Gold.

Il week end del Pettorelli è proseguito con due buoni risultati ottenuti sempre nella spada a Desio: Irene Cecchet è arrivata nei quarti di finale nel tabellone femminile assoluto, mentre Martino Barenghi ha centrato il bronzo nei Maschietti.