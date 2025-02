Baseball – Il Piacenza conosce il suo cammino nella Serie B 2025 

Il prossimo campionato di B, al quale parteciperà il Piacenza Baseball, ha visto definiti dalla Fibs i suoi connotati. Date, formula e gironi sono stati ufficializzati dalla Commissione Organizzazione Gare. Si parte il 13 aprile con la consueta formula dei 4 gironi nazionali da 8 squadre ciascuno (solo il girone 4 sarà a sette).

In ognuno si passerà per un calendario all’italiana di andata e ritorno con doppi incontri domenicali (o al sabato su diamanti illuminati) con inizio di gara1 alle 11 e gara2 un’ora dopo il termine del primo incontro.. Alla fine le prime due di ogni girone disputeranno i play-off che promuoveranno quattro squadre in serie A mentre le ultime due giocheranno i play-out per evitare la retrocessione in C.

Al Piacenza Baseball, per mere ragioni geografiche, è toccato il girone 1 nel quale trova vecchie conoscenze della scorsa stagione come Ares Milano, Brescia e Altopiano Seveso ma anche volti nuovi come Catalana Alghero, la neo-promossa Mondovì e le ripescate Old Rags Lodi e Rho. Un girone da un lato poco impegnativo quanto a trasferte, eccettuato naturalmente il volo in Sardegna ad Alghero, ma dall’altra sulla carta piuttosto equilibrato e ricco di incognite.

Un cammino da percorrere tutto d’un fiato con l’unica pausa collocata tra il girone d’andata e quello di ritorno (la regular season terminerà il 27 luglio). Esordio in casa con Seveso poi trasferta a Milano contro l’Ares e terza giornata al De Benedetti con Brescia. Poi due trasferte di fila ad Alghero e Rho per tornare alla penultima d’andata sul diamante di casa per l’inedita sfida con Mondovì. Il derby fuori casa con gli Old Rags Lodi chiuderà la fase ascendente del campionato. Dopo la sosta come detto, via al ritorno a campi invertiti.