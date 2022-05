Scherma – Finale Campionati italiani, in pedana tre atleti del Circolo Pettorelli

Gli atleti del Pettorelli sono attesi da un fine settimana denso di importanti appuntamenti in pedana. Per la fase finale dei campionati italiani, sono impegnati Marta Nocilli (cadette), Tommaso Bonelli e Michele Comolatti (entrambi categoria giovani). Intanto, il Boss sarà impegnato in Estonia, ai campionati europei, con la nazionale Under23.

A Catania, gli spadisti biancorossi saranno seguiti da Francesco Curatolo, che a sua volta scenderà in pedana la prossima settimana per la finale dei tricolori, categoria assoluti, insieme con Elena Perna.

Destinazione Estonia, invece, per Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli e allenatore degli azzurrini. La nazionale Under 23, di cui il Boss è il responsabile, sarà nella capitale Tallin per gli Europei. Sotto la sua guida ci saranno 4 ragazzi e quattro ragazze, selezionati in base ai risultati della stagione.

Le parole di Bossalini