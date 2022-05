Gas Sales Piacenza alle finali regionali giovanili Under 15

Gas Sales Piacenza sarà protagonista alle Finali Regionali Giovanili Under 15 maschile in programma a Piacenza domenica 29 maggio. La Final Four Regionale Under 15 maschile è organizzata da Gas Sales per conto della Fipav Comitato Territoriale di Piacenza a cui la Fipav Emilia Romagna ha assegnato la manifestazione.

Quattro le squadre finaliste: Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza guidata in panchina da Renato Barbon e Massimo Piazzi, Wimore Energy Gialla Parma, Bper Anderlini Blue Modena e Zinella Vip Bologna.

Le gare si svolgeranno a Piacenza nella Palestra ex Genio Pontieri “G. Salvadè” e “C. Baldini” in Largo Brigata: domenica mattina alle 11,00 sono in programma in contemporanea le due semifinali, alle 17,00 le vincenti si affronteranno nella Palestra “G. Salvadè” nella finale che assegnerà il titolo regionale Under 15 maschile.

Le due squadre finaliste accederanno alla fase nazionale in programma dal 7 al 12 giugno a Campobasso.

Le premiazioni vedranno la presenza di Isabella Cocciolo Amministratore Unico di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Hristo Zlatanov DG, del team manager Alessandro Fei, del vice allenatore Massimo Botti e del centrale Alessandro Tondo.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Under 15 è approdata alla fase finale regionale dopo aver vinto la fase interterritoriale che vedeva al via squadre di Piacenza, Parma e Reggio Emilia e dopo aver superato la fase regionale a girone vincendo il girone A.

Programma

SEMIFINALI (ore 11,00)

Gas Sales– Wimore Energy Gialla Parma (palestra G. Salvadè)

Bper Anderlini Blue Modena – Zinella Vip Bologna (palestra C. Baldini)

FINALE (ore 17,00 Palestra G. Salvadè)

Vincente semifinale 1 e semifinale 2.