Scherma – Interregionale U14: ottimo sesto posto di Franchi (Pettorelli)

Buon piazzamento di Edoardo Franchi nella seconda prova interregionale Under 14. A Faenza, lo spadista del Pettorelli è arrivato sesto nella categoria Allievi, al termine di una buona prova. La due giorni di gare ha visto in pedana centinaia di giovani atleti provenienti da Emilia-Romagna, Veneto e Trentino Alto-Adige. La scherma biancorossa registra anche i buoni piazzamenti di Gabriele Guglielmetti (Giovanissimi) al 21esimo posto e Alexis Trivini (23).

Secondo Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli, “Franchi è tornato a tirare ad alto livello in una gara interregionale molto competitiva”. A seguire i giovani spadisti a bordo pedana i tecnici Milly Polidoro, Cesare Masina e Albert Tena. Franchi, quarto su 122 atleti al termine dei giorni eliminatori, ha superato agevolmente tre assalti diretti approdando negli otto finalisti.

LEGGI ANCHE: Scherma – Risultato di rilievo per il Pettorelli nella Coppa del mondo Under 20

La due giorni è stata l’occasione per far tornare in pedana alcuni giovani e per farne esordio altri. Tra gli Allievi, in gara anche Yuri Barilli, Eugenio e Leonardo Zilocchi e Andrea Ponzini. Stefano Donati e Gabriele Mega hanno esordito nella categoria Maschietti, mentre le sorelle Arianna e Martina Nicolini, insieme con Laura Tassi, hanno partecipato nella categoria Bambine.