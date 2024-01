Atletica – Buone prestazioni all’esordio stagionale per la squadra di Piacenza

L’Atletica Piacenza ha inaugurato la stagione con buone prestazioni dei suoi interpreti ai Campionati di Società Regionali di Corsa Campestre e al Meeting Regionale Assoluto della pista indoor di Modena, entrambe manifestazioni tenutesi il 14 gennaio.

Nella gelida mattina di Cesena, il sodalizio biancorosso ha dato il via alla stagione agonistica partecipando con grande grinta e determinazione alla kermesse regionale di Corsa Campestre. Tra i protagonisti indiscussi di questa prima fase, spiccano quattro atleti biancorossi che si sono distinti nei rispettivi percorsi.

La giovane promessa Clara Marconi ha ottenuto un notevole 14º posto, completando il percorso di 1,5 km in 5’38” nella categoria Ragazze. Nel percorso riservato ai Ragazzi, anch’esso di 1,5 km, è Valentino Palpi a far brillare i colori dell’Atletica Piacenza con un buon 5’30”. La sua prestazione ha contribuito in modo significativo alla performance complessiva della squadra.

La categoria Cadette ha visto invece l’affermazione di Bianca Russo, che ha conquistato un ottimo tempo di 8’25” sui 2 km. Un risultato che conferma la forza e la determinazione delle giovani atlete piacentine. Houssam Akesbi, nella categoria Cadetti, ha conquistato un lusinghiero 11’53” nei 2,5 km, dimostrando abilità e resistenza.

Nel contemporaneo Meeting Regionale Assoluto di Modena, svoltosi il 14 gennaio, si sono registrati anche alcuni record personali per l’Atletica Piacenza. Elia Lavelli e Francesco Stevani hanno raggiunto rispettivamente le misure di 5,38 e 5,12 nel salto in lungo della categoria Allievi.