Scherma – Irene Cecchet (Pettorelli) sul podio a Forlì

Un podio e due pass per Catania (6-8 novembre). E’ positivo il bilancio del Circolo della scherma “Pettorelli” a Forlì, sede della prima prova di qualificazione regionale Giovani dove il sodalizio piacentino ha brillato nella spada.

Terzo posto per Irene Cecchet, classe 2007, mentre nell’analoga gara maschile Andrea Bossalini ha centrato la finale a otto chiudendo ottavo e ottenendo, insieme a Irene, la qualificazione per la prima prova nazionale di categoria.

Sempre la Romagna è stata foriera di sorrisi per il Circolo biancorosso, in evidenza anche a Faenza, sede della prima prova interregionale (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) a Faenza, con le “lame” under 14 in pedana. Per la spedizione piacentina, il miglior risultato è quello di Nicole Bassi, quinta nelle Bambine.

“Irene – il commento di Alessandro Bossalini, presidente del “Pettorelli” – ha disputato una bellissima gara che mostra la sua costante crescita, facendo ben sperare per una bella stagione. Anche Andrea ha conquistato una qualfiicazione importantissima, cedendo a un compagno di nazionale (Federico Varone, poi vincitore, ndc) dopo aver battuto un altro azzurrino (Riccardo Magni) esprimendo comunque una bella scherma”.

Romagna alle spalle, Romagna all’orizzonte, con Riccione che ospiterà il primo appuntamento della nuova Club League (a squadre) dove nella spada il Pettorelli sarà in serie A con i maschi e in B con le femmine, in pedana rispettivamente sabato e venerdì oltre alle gare individuali valide come prima prova di qualificazione regionale Assoluti.

La squadra maschile sarà formata da Andrea Bossalini, Valentino Monaco, Francesco Curatolo e Borja Galbany, mentre la giovanissima formazione femminile sarà composta da Benedetta Danese, Emma Gagliardi, Anna Bassi e Irene Cecchet.