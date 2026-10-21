Stop ai sussidi per le famiglie dei minori che commettono reati, Futuro Nazionale: “Bene l’iniziativa di Biella”

Futuro Nazionale Piacenza Comitato 281 esprime “totale e convinto sostegno alla coraggiosa iniziativa promossa dalla giunta comunale di Biella, guidata dal sindaco Marzio Olivero, volta a contrastare gli episodi di microcriminalità e vandalismo giovanile attraverso la responsabilizzazione diretta dei nuclei familiari”.

LA NOTA DI FUTURO NAZIONALE

Il provvedimento allo studio, che prevede la sospensione di sussidi, contributi e agevolazioni economiche comunali non essenziali per le famiglie dei minori che commettono reati o atti vandalici, rappresenta una svolta necessaria nel panorama amministrativo italiano. Biella si distingue come il primo capoluogo di provincia in Italia ad adottare una misura di questo genere, ricalcando il virtuoso modello già introdotto nel comune di Legnago, Piacenza adotti provvedimenti in tutela dei commercianti e cittadini onesti.

Troppo spesso i costi economici e sociali dei danni causati alla collettività ricadono interamente sulle spalle degli operatori economimici e dei cittadini tutti. È giunto il momento di ripristinare il principio cardine secondo cui i diritti e il sostegno sociale camminano di pari passo con i doveri civici. Non è più tollerabile che l’amministrazione pubblica eroghi benefici e aiuti di natura non assistenziale a nuclei familiari che dimostrano una totale assenza di vigilanza e collaborazione nel percorso educativo e di rispetto della legalità dei propri figli.

L’introduzione di un “patto con le famiglie” non ha una finalità meramente punitiva, bensì profondamente educativa e preventiva. Il welfare locale deve essere uno strumento di crescita comune e di coesione, non un paracadute incondizionato che deresponsabilizza i genitori di fronte a comportamenti delinquenziali o incivili che degradano lo spazio pubblico.

L’iniziativa del Comune di Biella lancia un messaggio chiaro a livello nazionale: la sicurezza urbana e la tutela del bene comune si costruiscono rimettendo al centro la famiglia come primo presidio educativo. Auspichiamo che questo provvedimento possa fare da apripista e venire adottato da molte altre amministrazioni locali in tutta Italia e che Piacenza non sonnecchi sugli eventi.